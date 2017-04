Le Premier ministre Abdelmalek Sellal en visite à Djelfa : « Pas de développement national sans une économie productive »

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal a affirmé lundi à Djelfa que "le développement national ne peut se réaliser sans une économie productive".

"On ne peut envisager un développement national sans une économie productive et une recherche permanente de la valeur ajoutée dans nos richesses naturelles dont nous avons entamé le processus de mise en valeur avant leur exportation" a indiqué M. Sellal lors d'une rencontre avec la société civile et les autorités locales au terme d'une visite de travail dans la wilaya de Djelfa dans le cadre de la mise en œuvre du programme du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. "Nous sommes tenus d’appliquer ce programme dans tous les domaines à travers des filières interdépendantes englobant la production, la transformation, la commercialisation et l'exportation" a ajouté le Premier ministre. D'autre part, M. Sellal a affirmé que "l’Algérie a gardé la tête haute face au recul des revenus pétroliers, et ce, grâce à la politique judicieuse du président de la République, aux réserves de change, outre l’inexistence de dettes. Concernant l’affaire de l’enseignante emprisonnée récemment dans la wilaya de Djelfa soulevée par un syndicaliste du secteur de l’éducation, M.Sellal a affirmé que la justice est souveraine dans ses décisions et qu’il faut faire confiance aux institutions de l’Etat, tout en appelant à "ne pas politiser" l'affaire. La rencontre a permis au Premier ministre de s’enquérir des préoccupations des citoyens liées aux aspects socio-économiques, notamment les infrastructures de santé, le logement, l’agriculture, ainsi que des projets d'investissement bénéfiques pour la région.

De nouvelles wilayas déléguées dans les Hauts plateaux

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal a affirmé lundi à Djelfa que la procédure de création des wilayas déléguées sera étendue du Sud aux Hauts Plateaux afin de garantir une meilleure prise en charge des préoccupations des citoyens. Dans le cadre des efforts de l'Etat pour rapprocher l'administration du citoyen, "la procédure de création des wilayas déléguées sera étendue du Sud aux Hauts plateaux et le nouveau découpage administratif sera mis en œuvre pour garantir une meilleure prise en charge des préoccupations des citoyens", a indiqué M. Sellal lors de sa rencontre avec les représentants de la société civile de la wilaya de Djelfa. L'opération de modernisation de l'administration sera également poursuivie à travers l'adoption des systèmes de gestion électronique, la numérisation des registres de l'état civil, du logement, des casiers judiciaires, permis de conduire, cartes grises et autres bases de données. Après avoir relevé que les efforts consentis par l'Etat pour concrétiser le principe d'équité a "de tout temps primé sur les considérations financières et les difficultés techniques", M. Sellal a affirmé la détermination de l'Etat à multiplier ses efforts dans ce sens dans les prochaines années, et ce en tirant profit de l'expérience précédente et en focalisant sur les besoins essentiels des citoyens. Le Premier ministre a rappelé que l'Etat avait poursuivi "en dépit d'une conjoncture économique difficile ses efforts sur le plan social ainsi que ses programmes de développement social dans différents secteurs tout en veillant à rationaliser les dépenses dans le souci de préserver les acquis sociaux". A cette occasion, M. Sellal a affirmé que "l'avenir de l'Algérie est dans le Sud et les Hauts plateaux". "La vaste superficie de notre pays est un avantage et non pas un obstacle" a-t-il lancé, estimant que "les atouts importants de ces régions dans le secteur de l'agriculture, de l'industrie et des services n'ont pas encore été exploités de façon optimale, en dépit du fait qu'elles sont des réserves importantes de richesse et d'emploi". L’Etat a œuvré, pendant la décennie écoulée, au développement des régions du Sud et des Hauts-plateaux, en les dotant de réseaux de transport, d'énergie et d’eau ainsi que d'infrastructures administratives, économiques et sociales, avec pour objectifs la concrétisation du principe de l’égalité d'accès au service public et le désenclavement. Dans ce cadre, M. Sellal a affirmé que le président de la République, M.Abdelaziz Bouteflika, avait bâti sa politique de développement sur le principe de la justice sociale et le progrès cohérent pour toutes les régions du pays, étant, a-t-il ajouté, convaincu que les Algériens ont droit au même niveau des prestations publiques, telles que la sécurité, la santé, l’enseignement, le logement, le transport et autres, en ce, indépendamment de leur niveau social et leur lieu de résidence. Abordant la wilaya de Djelfa, M. Sellal a qualifié cette région de "cœur de l’Algérie", étant géographiquement une passerelle reliant l’Est du pays à l’Ouest et le Tell au Sahara. Djelfa est culturellement et historiquement parlant, un véritable carrefour entre l’Arabité et l’Amazighité, les civilisations antiques et l’islam". Faisant l’éloge des habitants de Djelfa qui incarne réellement la personnalité algérienne singulière, de par sa composante, riche de par sa diversité, et attachée à son identité et ses valeurs, M.Sellal a affirmé qu’il était venu à Djelfa pour transmettre "les salutations chaleureuses" du président de la République à l’ensemble des habitants de la wilaya, de Ain Oussara à Guettara et d’El Idrissia à Amoura , ajoutant que son le président Bouteflika connait parfaitement les hauts faits de cette frange du peuple algérien pendant l’époque de l’émir Abdelkader, durant la guerre de libération nationale, voire même durant la décennie noire.

H. B.