Projet du port d'El Hamdania: Déclaration d'utilité publique des terrains

L'opération relative à la réalisation du grand port centre d'El-Hamdania (Cherchell) est désormais déclarée d'utilité publique en raison du caractère d'infrastructure d'intérêt général et d'envergure nationale et stratégique des travaux, indique un décret exécutif publié au Journal officiel no 19.

En conséquence, le texte stipule que les crédits nécessaires aux indemnités au profit des intéressés pour les opérations d'expropriation des biens et droits réels immobiliers, au titre de cette ?opération, doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public. Quant aux terrains concernés par la déclaration d'utilité publique, ils représentent une superficie totale de 749 hectares situés dans les territoires des wilayas de Tipaza et de Blida, composés de 693,26 hectares à Tipaza et de 55,87 hectares à Blida. Concernant la parcelle de forêt de 295 hectares située à Tipaza et à Blida, elle est déclassée du régime général des forêts, incorporée dans le domaine privé de l'Etat et fera l'objet d'une affectation pour la réalisation de ce port. La consistance des travaux à engager dans le cadre de réalisation de ce projet portuaire porte sur la réalisation du port et de sa zone logistique sur une superficie de 464 ha, avec 24 postes à quai et un tirant d'eau (hauteur de la partie immergée du bateau) de 20 mètres. Il s'agit aussi de la réalisation d'une desserte autoroutière avec un linéaire principal de 38,5 kms et 31 ouvrages d'art. Pour rappel, les travaux de réalisation du nouveau port commercial d'El-Hamdania, qui sera financé à hauteur de 3,3 milliards de dollars par un crédit chinois à long terme, devraient débuter avant la fin du premier semestre 2017. Ce projet d'envergure sera réalisé en deux étapes: au terme de la première étape, qui sera achevée quatre après le lancement des travaux, une partie du port sera mise en exploitation, alors que la totalité du projet sera livrée d'ici sept ans.

R.N