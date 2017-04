Algérie-Ethiopie : Signature de cinq accords de coopération

Les travaux de la 4ème session de la commission ministérielle mixte algéro-éthiopienne ont été sanctionnés par la signature, jeudi à Alger, de cinq accords de coopération, à l'issue desquels les deux pays ont affiché leur engagement à insuffler une dynamique nouvelle aux relations bilatérales.

Cinq accords ont été signés lors d'une cérémonie présidée par le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, et son homologue éthiopien, Workneh Gebeyhu. Il s'agit de trois accords de coopération dans le secteur du commerce, de la communication, et de la protection de la végétation et de la quarantaine végétale, alors que les deux autres accords concernent des mémorandums d'entente dans le secteur de l'élevage et la pêche, et celui des ressources en eau. A cette occasion, M. Lamamra s'est "félicité des résultats de cette commission avec la signature de ces accords susceptibles d'insuffler une dynamique nouvelle à la coopération bilatérale dans le secteur économique et hisser le partenariat au niveau de la qualité des relations politiques particulières qu'entretiennent les deux pays". Pour M. Lamamra, il s'agit d'une étape qui permettra d'"ouvrir de nouvelles perspectives en vue du renforcement du partenariat entre les deux et la diversification des domaines de coopération", citant à titre exemple les secteurs du commerce et celui des chemins de fer. Il a souligné, dans ce cadre, l'"importance d'impliquer le secteur privé pour atteindre les objectifs fixés à cet effet", à travers, notamment, la multiplication des échanges entre les opérateurs économiques des deux pays. M. Lamamra a fait part, par la même occasion, du projet ouverture d'une "ligne aérienne directe entre les deux pays d'ici la fin 2017, qui, au-delà de son impact dans le développement de la coopération économique, contribuera au rapprochement entre les peuples des deux pays". "La culture doit aussi occuper une place importante dans le renforcement des relations bilatérales à travers les échanges entre les deux parties", a-t-il souligné. Le ministre des Affaires étrangères, qui a mis en exergue la "convergence de vues" des deux pays, a plaidé pour l'"intensification de la concertation politique" au niveau bilatérale, ainsi que continentale et internationale. M. Lamamra a ajouté, que "grâce à la volonté politique des deux pays et les orientations de leurs présidents", les relations bilatérales devront se renforcer davantage, et la 5ème session de la commission mixte prévue à Addis Abeba constituera une nouvelle occasion pour la consolidation de ces relations. Pour sa part, M. Gebeyhu a exprimé, également, sa "satisfaction de la réussite des travaux de cette 4ème session, dans la mesure où elle a été couronnée par la signature de cinq accords de coopération", a-t-il dit. Il a noté, à ce propos, que "les discussions, qui se sont déroulées dans esprit constructif, ont été fructueuses, ce qui permettra de donner un nouvel élan aux relations bilatérales en général, et à la coopération économique en particulier". Le chef de la diplomatie éthiopienne a appelé à "profiter de l'opportunité existante pour aller de l'avant dans cette coopération et hisser le niveau des relations à la hauteur des ambitions des deux pays et de leurs moyens", en exprimant son "engagement pour la mise en oeuvre des accords signés entre les deux pays pour la réalisation des objectifs tracés". Il a indiqué, en outre, que les "relations politiques excellentes entre les deux pays doivent contribuer au développement d'une coopération économique aussi excellente". Il a souligné, par ailleurs, que "les deux pays sont importants sur la scène continentale à travers le rôle qu'ils jouent en faveur du règlement des conflits en Afrique".

R.N