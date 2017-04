Grande mosquée d'Alger : Les travaux exigeant méticulosité et perfectionnement s'amorcent

Les travaux exigeant "méticulosité et perfectionnement" au niveau de la Grande mosquée d'Alger sont amorcés avec la pose de l'isolation, les travaux de plâtrerie et de revêtement des sols et des murs en marbre et carrelage et l'installation d'équipements électriques, a affirmé dimanche le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, M. Abdelmadjid Tebboune, précisant que la mosquée commençait à prendre forme, la réception de la salle de prière, de l'esplanade et du minaret étant prévue pour fin 2017.

M. Tebboune qui s'exprimait dans le cadre d'une visite d'inspection du chantier de réalisation de la Grande mosquée d'Alger, a indiqué que les travaux avançaient à un bon rythme, avant de relever l'impératif de les exécuter avec méticulosité et perfectionnement, notamment les travaux d'aménagement intérieur au niveau de la salle de prière, de l'esplanade et du minaret. "Les travaux exigeant méticulosité et perfectionnement sont amorcés et le moindre faux pas coutera très cher, particulièrement en termes d'installation d'équipements électriques, d'éclairage interne et externe de pose de l'isolation", a-t-il ajouté. "Une fois les grands travaux achevés, l'on se penchera sur les aspects techniques", a poursuivi M. Tebboune, soulignant que le prochain pas serait celui de l'installation du groupe électrogène devant alimenter la mosquée en électricité. "Nous sommes en passe d'accélérer la cadence des travaux de réalisation du groupe électrogène central", a-t-il dit, ajoutant que "si ce groupe ne sera pas réceptionné dans les délais, nous avons en notre disposition d'autres groupes itinérants susceptibles d'assurer l'alimentation en électricité pour l'éclairage, le conditionnement de l'air et les autres équipements au niveau de la salle de prière, de l'esplanade et du minaret". M. Tebboune a appelé le maitre d'oeuvre chinois à placer ces travaux (salle de prière, esplanade et minaret) en tête des priorités et à accélérer la cadence des travaux pour les livrer vers la fin 2017. "La salle de prière, l'esplanade et le minaret seront réceptionnés vers la fin 2017, tandis que le projet de la Grande mosquée sera totalement réceptionnée fin 2018", a encore affirmé le ministre. En réponse à une question sur la cadence des travaux ralentie au niveau de certains blocs à l'intérieur de la mosquée, le ministre a expliqué que cela était dû au retard accusé dans l'importation de certains matériaux. Le dernier coulage de béton pour le parachèvement des gros travaux du minaret de la troisième plus grande mosquée au monde après celles des deux Lieux Saints de l`Islam, a eu lieu à la mi-mars. Lancé début 2012, le projet de réalisation de la Grande mosquée d`Alger, a été confié à l`entreprise publique chinoise "CSCEC". En sus de la salle de prière d`une capacité d`accueil de 120.000 fidèles, la Mosquée compte une esplanade, une bibliothèque, un centre culturel, une maison du Coran ainsi que des jardins, un parking, des blocs administratifs, des postes de protection civile et de sûreté. Outre des commerces et des établissement de restauration, la Grande mosquée comptera un musée d`arts et d`histoire islamiques ainsi qu'un centre d`études sur l`histoire de l`Algérie. Dans la partie sud du site, est prévu un centre culturel composé d'une grande bibliothèque, de salles de cinéma et de conférence pouvant accueillir jusqu'à 1.500 participants.

S.A