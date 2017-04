USTHB: Toutes les opérations d’inscription et d’orientation se font sur une plateforme numérique

Le recteur de l’Université des sciences et de la Technologie Houari Boumediene (USTHB), Mohamed Saidi a affirmé mercredi à Alger "qu’actuellement toutes les opérations d’inscription, de transfert et d’orientation se font sur une plateforme numérique".



S’exprimant lors d’une conférence de presse à l’occasion de la célébration du 43e anniversaire de la création de l’USTHB, M. Saidi a fait savoir que le logiciel national "Progress" est actuellement utilisé au niveau de l’université, affirmant que dans un futur proche son utilisation s'étendra au système d’évaluation des étudiants en licence d’abord, et en Master ensuite. "Tout le travail documentaire à savoir mise en oeuvre de convention, des projets, contrats de recherche, séminaires... etc, se fait via le numérique avec économie de temps et de déplacement", a-t-il expliqué. Pour assurer l’efficacité et la durabilité du logiciel en question, M. Saidi a fait savoir que l’université a déjà commencé à mettre en place un investissement important citant entre autres l’acquisition d’équipements en matériel informatique et des TIC (mise en place de réseaux, serveurs, câbles de fibre optique, antennes wifi) ainsi que la mise en place d’un staff de ressources humaines formé sur l’utilisation des moyens techniques numériques. Dressant le bilan de la rentrée 2016-2017, M. Saidi a relevé la forte pression des effectifs à laquelle a fait face l’USTHB, enregistrant un nombre record de 8600 nouveaux bacheliers inscrits pour l’année universitaire 2016-2017. En tout, l’USTHB compte un nombre global de 42 000 inscrits encadrés par 1926 enseignants. Pour ce qui est du nombre de diplômés sortant pour l’année 2015-2016, il s’élève à 8 224 en License et 3684 en Master. Concernant l’ouverture des places pédagogiques aux étrangers notamment les Africains, M. Saidi a fait savoir que l’USTHB a accueilli cette année 300 étudiants africains. Le recteur de l’USTHB a souligné qu’en matière d’activités scientifiques, l’université vient d’organiser plusieurs manifestations précisant que dans son programme annuel ,il est prévu neuf rencontres internationales et huit autres nationales. Des relations de partenariat avec les acteurs du secteur socio-économique sont en train de se pérenniser à travers des conventions établies avec eux, selon M. Saidi qui a affirmé en outre que ces accords font bénéficier les étudiants de l’USTHB de stages et de visites sur les sites, ainsi que de cycles de formations pour leur projets de fin d’études. S’agissant des activités retenues pour célébrer ce 43e anniversaire, l’USTHB organise du 23 avril au 27 du mois en cours des activités culturelles, sportives, scientifique et pédagogiques auxquelles participeront les étudiants et associations estudiantines. A cette occasion, 43 enseignants nouvellement promus aux grades de professeurs conférences ainsi que 56 autres promus au grade de maître de conférences seront honorés, selon M. Saidi.

R.N