Pharmacie: Les pays subsahariens s'inspirent de l'expérience algérienne

Le président de l'inter Ordre des Pharmaciens d'Afrique (IOPA), Dr. Kpeto Koundé Innoncent a affirmé mercredi à Alger que les pays subsahariens s'inspiraient de l'expérience algérienne dans les domaines de la santé, de la pharmacie et des lois les régissant.

Les pays subsahariens "s'inspirent de l'expérience algérienne", a indiqué le responsable africain, lors d'une conférence de presse, animée conjointement avec le secrétaire général du Forum pharmaceutique international (FPI), Dr. Christophe Ampoam et le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, Lotfi Benbahmed, en prélude à la 18eme édition du FPI, prévue du 14 au 16 mai prochain à Alger, précisant que ce forum était à même de donner "un nouvel élan" à la coopération entre les pays africains dans les domaines de la santé, de la pharmacie et des lois les régissant. La plupart des pays africains importe des produits pharmaceutiques européens ou asiatiques, alors que l'Algérie propose des produits pharmaceutiques "de qualité", a-t-il dit. Il a appelé, à cet effet, au renforcement de la coopération dans ce domaine entre les pays du nord et du sud de l'Afrique, soulignant les efforts des gouvernements et des professionnels de ce domaine visant à "assurer des médicaments à tous les citoyens africains et à des prix raisonnables". Le secrétaire général du FPI a évoqué "les résultats positifs" ayant sanctionnés les travaux des différentes éditions du FPI sur le continent africain, depuis la tenue de sa première édition en 2000 au Benin, qualifiant ces forums "d'espace propice à l'échange d'expériences et à l'élargissement des domaines de coopération entre les différentes régions africaines". Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a salué l'organisation de telles rencontres scientifiques qui contribuent au "développement des secteurs de la santé et de la pharmacie et à la lutte contre les maladies prévalant en Afrique, outre la volonté d'uniformisation des législations au sein de l'Union Africaine (UA)". Quant au forum qu'abritera l'Algérie à la mi mai, Dr. Benbahmed a affirmé que cette rencontre scientifique aborderait "différents aspects relatifs à la santé, à la formation, aux lois et à la production pharmaceutique, en présence de près de 3000 professionnels et experts d'organisation internationales et régionales". Selon les organisateurs, les travaux de ce forum aboutiront à la création d'une Agence africaine des médicaments dont l'Algérie aspire à abriter le siège, vu ses capacités en matière d'industrie pharmaceutique couvrant 60% de ses besoins, tandis que plusieurs pays africains, précisent des experts, "ne couvrent que 10% seulement de leurs besoins sur leurs marchés nationaux".

S.A