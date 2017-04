Les tendances du marché mobile du marché en Algérie : Les ventes de Smartphones sont en plein essor

Le leader du commerce en ligne Jumia a présenté, hier à Alger, son Livre Blanc sur le Mobile en Algérie.

Cette étude a été réalisée en parallèle dans les 15 plus gros pays Africains ou Jumia opère actuellement à savoir le Maroc, la Tunisie, l’Egypte, le Nigeria, le Kenya, l’Ethiopie, le Mozambique, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Rwanda, l’Ouganda, la Tanzanie et le Sénégal.

Le secteur du mobile en Algérie continue d'ouvrir la voie à l'innovation.

« Le secteur du mobile en Algérie continue d'ouvrir la voie à l'innovation » souligne l’étude. Avec une population de 40,72 millions d'habitants, 18 millions d'Algériens utilisent déjà internet: un taux de pénétration de 44 % pour l'Algérie, qui est certes en deçà de ses voisins Marocains (58%) ou Tunisiens (56%) mais qui reste par exemple devant l’Egypte (37% de pénétration internet en 2017) et bien loin devant la moyenne globale de pénétration internet en Afrique qui s'établit en 2017 aux alentours de 18%. Avec un parc avoisinant les 47,64 millions d’abonnés mobiles a la fin 2016, la téléphonie mobile confirme sa tendance à la hausse en réalisant un taux de pénétration de 111% d’abonnés en Algérie, contre 103% en Egypte par exemple et 80% en Afrique. Le marché de la téléphonie est donc en pleine effervescence en Algérie avec des utilisateurs qui possèdent en moyenne plus de 2 cartes Sim et renouvellent plus fréquemment leur téléphone mobile. Ils sont également de plus en plus nombreux à utiliser leur téléphone portable pour se rendre sur internet, 39% pour être exact, un pourcentage qui ne sera atteint qu’en 2020 en Afrique. Un chiffre révélateur à garder en tête: il y aura d’ici 2020, 720 millions de Smartphones en circulation en Afrique. L'Algérie n’est pas en reste, avec des ventes de Smartphones en plein essor et 77% des utilisateurs internet algériens connectés depuis leur Smartphone. En effet, si le parc mobile algérien contient encore beaucoup de téléphones mobiles basiques, dits feature phones, leurs ventes n’a fait que baisser ces dernières années. Sur Jumia, les ventes de Smartphones écrasent les ventes de téléphones mobiles avec 91% de ventes Smartphones pour seulement 9% de ventes de téléphones classiques en 2016. Cet écart se creusera encore plus pour atteindre d’ici quelques mois les 100% de ventes Smartphones dans la catégorie mobile. Cette démocratisation de l'accès aux Smartphones peut être attribuée à plusieurs facteurs: en premier lieu, un coût de connexion mobile en baisse importante (41% des utilisateurs mobiles d’internet se connectent avec la 3G en 2016). Le deuxième facteur clé est associé quant à lui à la diversification des manufacturiers mobiles présents sur le sol Algérien et à la multiplication de leurs offres adaptées aux spécificités du marché algérien. De nouveaux acteurs, souvent venus de Chine tels qu’Oppo, Xiaomi, Huawei, Infinix, InnJoo ont su flairer l'opportunité des marchés africains et moyen orientaux et sont arrives sur le marché avec des stratégies prix très agressives. En Algérie, Samsung reste le choix préféré des clients Jumia, une tendance surprenante car c’est le seul des 15 pays sondés avec la Tunisie ou ce fabricant de Smartphones est en tête de lisse. Avec des fourchettes de prix bien plus élevées que les manufacturiers chinois, Samsung a su garder la préférence des Algériens, montrant l’attrait de la marque pour le consommateur algérien et un pouvoir d’achat plus élevé que les consommateurs de la région et du continent. Le prix moyen d’un Smartphone acheté sur Jumia a, de manière globale, connu une chute importante, passant de 23 500 dinars en 2015 à 18 900 dinars en 2016. Juma observe qu’un client sur quatre achetant un mobile sur Jumia réside à Alger. Le reste est assez bien réparti entre les grandes villes algériennes telles qu’Oran qui occupe la deuxième position, Tlemcen, Bejaia, Tizi-Ouzou et Constantine.

Le m-commerce a encore du chemin à faire

Ils sont 577 000 Algériens, 42% de femmes et 58% d’hommes, à se rendre chaque mois sur Jumia, une progression de 44% par rapport à 2016 mais qui reste encore faible par rapport au nombre total d’utilisateurs internet en Algérie, 18 millions. En comparaison, 25% du nombre total d’utilisateurs internet Marocains se rendent sur Jumia chaque mois. Ils sont talonnés par les Egyptiens qui sont 16% à se rendre sur Jumia par mois, soit 5,6 millions au total, dénotant l'appétit de ces voisins nord-africains pour le commerce en ligne. La marge de progression est donc forte pour l'Algérie avec des tendances pour l’instant très positives. De ces 577 000 visiteurs mensuels, ils sont 61% à utiliser leur mobile pour accéder au site de e-commerce et 60% à passer commande directement depuis leur mobile, une tendance très encourageante pour le m-commerce. Si l'Algérie fait donc figure de meilleure élève au Maghreb et en Afrique en termes de pénétration internet et mobile et de potentiel de croissance, des efforts doivent être engagés pour encourager une population encore assez frileuse à découvrir les derniers usages d’internet sur mobile tels que le m-commerce.