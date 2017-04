Le Premier ministre sera accompagné par des ministres : Sellal en visite de travail aujourd’hui à Batna

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, effectue aujourd’hui une visite de travail d’une journée dans la wilaya de Batna, où il inaugurera des projets d’envergure et inspectera d’autres en cours dans la capitale des Aurès.

Au programme de sa visite, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi du programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, figurent plusieurs projets relevant des secteurs de l’industrie, de l’agriculture, de l’éducation, de l’enseignement supérieur et des travaux publics. Dans la commune d’Ain Yagout, le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, inspectera le projet de réalisation du complexe de fabrication des turbines, implanté au parc industriel de la même commune et présidera une cérémonie de signature d’un accord de partenariat entre le groupe Sonelgaz et une société étrangère dans la maintenance des turbines. Dans le même parc industriel, M. Sellal inaugurera l’unité privée "Aurès Solaire" de production de panneaux photovoltaïques. Unité qui devra produire 125.000 panneaux solaires par année. Dans la commune Fesdis, Abdelmalek Sellal procédera à l’inauguration de 3000 places pédagogiques de l’université Batna2, Chahid Mustapha Benboulaid avant d’inaugurer un lycée de 800 places pédagogiques dans la commune El Hassi. La délégation ministérielle se rendra ensuite à Chemora pour la mise en exploitation du périmètre d’irrigation de 7 300 hectares arrosés par les eaux transférées du grand barrage de Béni Haroun de Mila. De retour au chef-lieu de wilaya, le Premier ministre procédera à l’inauguration de l’évitement nord la ville de Batna, un projet totalisant 18 km. M. Sellal inaugurera aussi le salon de l’investissement de la ville de Batna avant de présider la cérémonie de remise de contrats de concession au profit des investisseurs. Le Premier ministre présidera une rencontre avec la société civile prévue à la maison de la culture Mohamed Laid Al Khalifa.