Le Premier ministre à Batna : Le chantier du complexe de fabrication des turbines inspecté

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a inspecté hier à Batna le chantier de réalisation du complexe industriel de fabrication des turbines implanté dans la parc industriel de la commune d’Ain Yagout.

La première turbine du complexe d’Ain Yagout sortira à la fin de l’année 2018, selon les explications. In situ, M. Sellal a souligné l’importance "d’aller vers l’université et trouver une adéquation entre la formation universitaire et les projets de développement en cours".

Le Premier ministre a, dans ce contexte, appelé à encourager les jeunes à créer leur entreprises et à œuvrer à faire émerger autour du tissu industriel une filière de sous-traitance compétitive et performante. Il a aussi insisté sur l’amélioration du taux d’intégration nationale avec l’objectif "de réduire la facture d'importation et de s'orienter vers l'exportation".

Erigé sur une superficie de 20 hectares, le complexe industriel de fabrication des turbines est réalisé dans le cadre d’un partenariat algéro-américain entre le groupe Sonelgaz et le groupe industriel General Electrics. Ce projet, qui a nécessité la mise en place d’un montant de 230 millions de dollars, est spécialisé dans la fabrication des turbines à gaz, des turbines à vapeur, des alternateurs et systèmes de contrôle-commande. La capacité de production de ce complexe, dont la mise en service est prévue en décembre 2018, est de produire entre 4 et 6 turbines à gaz et 3 turbines électriques par an. La concrétisation de ce projet permettra la création de 400 postes de travail directs et 300 autres indirects en plus de sa participation dans la transmission et la maitrise de la technologie moderne, à travers la formation des cadres universitaires et des promus des centres de formation professionnelle. Au cours de cette inspection, le Premier ministre a présidé une cérémonie de signature de trois (3) contrats, entre le groupe Sonelgaz et General Electrics, relatifs à la fourniture des turbines pour le plan de développement de la SPE (Société algérienne de production de l’électricité/filiale de Sonelgaz), à l’achat des équipements de la centrale d’Oumache dans la wilaya de Biskra et un troisième contrat pour la maintenance des centrales.