Coopération économique algéro-américaine : Bouchouareb s'entretient avec L. Daniel Mullaney

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Abdesselam Bouchouareb s'est entretenu à Alger avec le représentant-adjoint des Etats-Unis pour le Commerce extérieur pour l’Europe et le Moyen-Orient M. L Daniel Mullaney sur les moyens de développer la coopération économique bilatérale et de booster les investissements américains en Algérie, indique un communiqué du ministère.

L’audience, qui s’est déroulée en présence de l’ambassadrice des Etats-Unis d’Amérique en Algérie, Mme. Joan A.Polaschik, entre dans le cadre de la tenue de la 5ème Réunion du Conseil de l’Accord-cadre sur le Commerce et l’Investissement (TIFA), prévue ce 24 avril à Alger, précise la même source. Lors de l’Entretien qui a porté essentiellement sur la coopération économique entre l’Algérie et les Etats-Unis dans divers domaines d’activités, M. Mullaney a réitéré la volonté des Etats-Unis de collaborer avec l’Algérie, formulant le souhait que cette réunion de la TIFA puisse être l’occasion d’étudier les moyens de renforcer les relations économiques. De son côté, M. Bouchouareb a rappelé succinctement les réformes menées ces dernières années en Algérie afin d’améliorer le climat des affaires, mettant l’accent sur les filières industrielles recélant des opportunités de partenariat entre les opérateurs algériens et américains. Il a également expliqué la politique de diversification de l’économie nationale, particulièrement dans le contexte actuel, et la démarche entreprise pour réadapter les mécanismes de fonctionnement de l’économie à l’effet d’en faire une économie créatrice de richesses, d’emplois et exportatrice. Les perspectives qui s’ouvrent dans le nouveau contexte pour développer des relations économiques bilatérales fortes, en mesure d’engager une dynamique d’investissement et une participation plus accrue des firmes américaines dans le processus de diversification de l’économie nationale, ont été d'autre part soulignées.

A.M.