Mohamed El Ghazi a affirmé avant hier à Alger : Le gouvernement a placé l'emploi au coeur de sa politique de développement à travers un "modèle de croissance approprié"

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed El Ghazi a affirmé lundi à Alger que le gouvernement a placé l'emploi au coeur de sa politique de développement à travers la conception et la conduite d'un "modèle de développement approprié".

"En application des orientations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le gouvernement a placé l'emploi au c£ur de sa politique de développement à travers la conception et la conduite d'un modèle de croissance approprié, concerné et porté par tous les partenaires économiques et sociaux", a indiqué le ministre qui coprésidait avec ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mounia Meslem, l'ouverture de la réunion des experts et partenaires sociaux dans le cadre des travaux de la 2e session du Comité technique spécialisé sur le développement social, le travail et l'emploi de l'Union Africaine (UA). Dans ce contexte, le ministre a fait savoir que le plan d'action pour la promotion de l'emploi et la lutte contre le chômage, adopté depuis 2008, reposait sur l'encouragement de l'investissement productif, générateur de richesses et d'emplois, la valorisation des ressources humaines par la formation, le soutien du travail salarié et le développement de l'esprit d'entrepreunariat chez les jeunes. Les efforts déployés ont permis de "réduire le taux de chômage de 30% en 1999 à plus de 10% en 2016", a précisé le ministre. La sécurité sociale en Algérie est "fondée sur le principe de la répartition et de la solidarité professionnelle et intergénérationnelle couvrant la totalité des risques prévus par les conventions internationales" a ajouté M. El Ghazi, avant de relever que "les systèmes de protection sociale ne peuvent réussir s'ils ne sont pas soutenus par des politiques de l'emploi dynamiques et inclusives". "La création d'emplois décents et la promotion de socles de protection sociale pour tous, constituent des axes prioritaires des programmes gouvernementaux et des objectifs essentiels des organisations patronales et des syndicats de travailleurs", a-t-il dit. A ce titre, le ministre a estimé que le Comité technique spécialisé sur le développement social, le travail et l'emploi, dont la deuxième session est organisée sous le thème "Investir dans l'emploi et la sécurité sociale pour tirer pleinement profit du dividende démographique", constituait "un large espace de coopération et de concertation" entre les partenaires économiques et sociaux pour renforcer le développement humain dans le continent africain, et ce -a-t-il indiqué- au vu "des questions et problématiques qui y sont traitées, telles que la réduction de la pauvreté, la promotion des systèmes de protection sociale, la promotion de l'emploi et la lutte contre le chômage". De son côté, Mme Meslem a affirmé dans sa intervention que les défis actuels auxquels est confronté le continent africain dans tous les domaines "imposent aujourd'hui la conjugaison des efforts, la coordination des actions et l'échange des expériences pour leur essor dans le cadre d'un développement global et durable, notamment à travers le développement social via la protection des enfants de différents dangers, du mariage précoce ainsi la prise en charge des personnes âgées, l'autonomisation de la femme dans les domaines politique et économique et l'intégration des personnes aux besoins spécifiques". La ministre a souligné, en outre, l'importance de mettre en £uvre des programmes de protection pour les réfugiés et les immigrés et de lutter contre la criminalité transnationale, les fléaux sociaux et les maladies chroniques. La séance d'ouverture des travaux de cette réunion en présence du secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Abdelmadjid Sidi Saïd, de représentants des partenaires sociaux, des spécialistes et des experts en matière de développement social, du travail et de l'emploi de plusieurs pays africains, l'Algérie a été choisie pour présider la deuxième session du comité technique spécialisé sur le développement social, le travail et l'emploi. Les travaux de cette session, organisée sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika en coordination avec le ministère de travail de l'emploi et de la sécurité sociale et l'Union africaine au niveau des experts et partenaires sociaux, se poursuivront à hui clos durant deux jours, alors que la réunion des ministres en charge du développement social, du travail et de l'emploi des pays membres de l'UA aura lieu mercredi prochain.

R.N