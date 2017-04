Gouvernement : Sellal en visite de travail aujourd’hui dans la wilaya de Tamanrasset

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, est attendu jeudi à Tamanrasset, où il doit effectuer une visite de travail d’une journée au cours de laquelle il inspectera l'état d'exécution du programme de développement de la wilaya.

S’inscrivant dans le cadre de la mise en oeuvre et du suivi du programme du président de la République Abdelaziz Bouteflika, le Premier ministre va inaugurer, lancer et inspecter une série de projets et d’installations, relevant des secteurs des Ressources en eau, de l’Energie, l’Agriculture, l’Industrie, l’Urbanisme, l’Education, la Santé et les Télécommunications. M.Sellal va, selon le programme de visite, entamer sa tournée de travail par l’inauguration, au niveau de la wilaya déléguée d’In-Salah (750 km Nord de Tamanrasset), de la station de déminéralisation de l’eau par osmose inversé d’une capacité de 50.000 m3/jour extensible à 100.000 m3/g) devant assurer une dotation en eau douce déminéralisée (moins de 0,6 gr/litre) au profit des populations d’In-Salah, Tamanrasset, et des localités environnantes. Il va ensuite inaugurer l’usine de traitement de gaz de Hassi-Moumène d’une capacité de 14 millions m3, exploitée en association entre Sonatrach et ISG-Petrofac, et visiter le projet de gazoduc Hassi-Moumène/ In-Salah sur 49 km. M. Sellal procèdera, en outre, à la mise en service des projets d’électrification rurale et de distribution publique du gaz naturel dans la zone de Sahla-Ouest (In-Salah), avant de visiter un périmètre agricole de 1.600 ha à Feguaret-Ezzoua (35 km d’In-Salah). Avant de se rendre au chef lieu de wilaya de Tamanrasset, le Premier ministre va poser la première pierre d’un complexe de production de matériaux de construction (marbre et granit) à Tit (40 km Nord de Tamanrasset), d’une capacité de production de 16.000 m2/j et devant entrer en exploitation au premier trimestre 2018. Il s’enquerra ensuite du nouveau pôle urbain d’Inkouf (chef lieu de wilaya), où une présentation lui sera faite sur les réalisations des voies de réseaux divers et sur les équipements intégrés à ce pôle urbain (ZHUN). M. Abdelmalek Sellal procèdera par la suite à la pose de la première pierre d’un hôpital de 240 lits à Tamanrasset, d’un coût de 5,7 milliards DA et devant être livré vers la fin 2019, avant d’inaugurer la station de propane de 2x800 m3, localisée dans la zone de Sersouf, puis un collège d’enseignement moyen de type B-6 au quartier Tafsit. Il visitera, par ailleurs, la station terrestre des télécommunications de Tamanrasset, où une présentation lui sera faite sur le programme de développement des réseaux filaires et satellitaire de télécommunications dans le Sud du pays. Lors de cette visite de travail et d’inspection d’une journée, qui sera couronnée par une rencontre avec la société civile au siège de la wilaya, M. Abdelmalek Sellal sera accompagné d’une délégation ministérielle.

R.N