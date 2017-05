Salon de la production algérienne à Nouakchott : mettre en exergue les capacités de l'industrie nationale sur le marché africain

Le salon de la production algérienne qui se tiendra du 30 avril au 7 mai à Nouakchott avec la participation de 71 entreprises nationales représentant plusieurs secteurs, sera l'occasion de mettre en exergue les capacités de l'industrie nationale et d'informer le consommateur africain à travers la Mauritanie étant la porte de l'Afrique occidentale, sur le progrès réalisé par l'Algérie dans ce domaine.

Tous les moyens nécessaires ont été réunis pour le succès de cette manifestation économique qui sera lancée officiellement dimanche soir au stade olympique de Nouakchott, sur une superficie de 2000 m2. Les 71 entreprises exposantes privées et publiques couvrent plusieurs secteurs dont l'industrie des véhicules et engins représentée par le stand de la Société nationale des véhicules industriels (SNVI) et le stand de l'Armée nationale populaire (ANP). D'autres entreprises privées et publiques activant dans les domaines de l'électroménager, le matériel médical et paramédical, l'agroalimentaire, les matériaux de construction, les services et la cosmétique seront présentes. Sont également prévues dans le cadre de cette manifestation des conférences sur les capacités de l'industrie nationale ainsi que des rencontres entre les investisseurs et les promoteurs de projets pour la conclusion d'accords de partenariat. Selon l'ambassadeur d'Algérie en Mauritanie M. Nordine Khandoudi, ce salon de 7 jours tend à faire connaitre la production nationale et le progrès enregistré ces dernières années. Il a rappelé que c'est pour la première que la Mauritanie abrite un salon d'une telle envergure, affirmant que cette dynamique qui marque les relations économiques algéro-mauritanienne est à même de réactiver le Conseil d'affaires et encourager l'exportation conformément à la démarche du gouvernement visant à investir le marché africain et à augmenter la part des produits algériens sur ce marché prometteur.

Vers la relance du Conseil d'affaires algéro-mauritanien

Après un arrêt de plus de dix ans, le Conseil d'affaires algéro-mauritanien verra un nouveau départ conformément aux directives des gouvernement des deux pays et les recommandations de la haute commission mixte lors de sa dernière session tenue en décembre dernier. Il a été décidé de relancer les activités du conseil d'affaires algéro-mauritanien (crée en 2006 à Nouakchott et réuni une seule fois après sa création), afin de redynamiser la coopération en matière économique et commerciale entre les deux pays et garantir le suivi sur le terrain. Les travaux seront axés sur la redynamisation des relations économiques entre les sociétés et entreprises des deux pays outre l'étude et la cherche des opportunités et possibilités de partenariat et d'échange commerciaux entre l'Algérie et la Mauritanie, selon la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI), . De son côté, le secrétaire général adjoint de l'Union nationale du patronat de Mauritanie, Hamza Ould Baba a déclaré à l'APS que la réunion prévue du Conseil d'affaires algéro-mauritanien "constitue une opportunité pour relancer son mécanisme et insuffler une dynamique dans les relations entre les opérateurs économiques et les hommes d'affaires des deux pays". La Ligue d'amitié algéro-mauritanienne organisera en marge de ce salon, des rencontres et des activités culturelles auxquelles s'ajoutent des conférences sur les relations économiques et commerciales entre l'Algérie et la Mauritanie animées par des experts et des professeurs mauritaniens diplômés de l'Ecole algérienne ainsi que par des experts algériens ayant pris part à cet évènement économique.

A.A