En visite dans la wilaya de Sétif, Abdelmalek Sellal inaugure la centrale électrique d’Aïn Arnat

Le premier ministre Abdelmalek Sellal a procédé dimanche dans le cadre de sa visite de travail dans la wilaya de Sétif à l’inauguration de la centrale électrique en cycle combiné à la commune d’Ain Arnat, à 7 km à l’ouest du chef-lieu de wilaya.

En visitant la centrale électrique, M. Sellal a appelé à " l’espace consacré à ce genre de projet", soulignant que la démarche permet "une meilleure gestion du site". Le Premier ministre a également appelé à une vision prospective s’agissant de la réalisation des centrales électriques, indiquant qu’il était important "d’opter pour ces projets, à base d’études et en fonction des besoins et non pas dans le cadre d’une demande conjoncturelle". Il a également souligné que la politique de l’Etat s’oriente actuellement vers "l’implantation des projets d’investissement dans les régions des Hauts plateaux et du sud". Réalisée par la société de production de l’électricité (SPE), filiale de Sonelgaz avec la collaboration du consortium sud coréen Hyundai Engineering et Daewoo International, cette centrale est d’une puissance globale de plus de 1015 MW. S’étendant sur une superficie de 30 hectares, la réalisation de cet équipement électrique appelé à répondre à la demande croissante en matière d’énergie électrique dans toute la région des Hauts-Plateaux, a nécessité la mise en place d’un montant de prés de 10 milliards de dinars.

Sellal inaugure une cité d’habitation à El Eulma

Une cité d’habitation de 200 logements publics locatifs (LPL) réalisés au POS 31 au centre-ville d’El Eulma, à 26 km à l’Est de Sétif, a été inaugurée dimanche par le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, qui y a présidé une cérémonie de remise symbolique de 440 clefs à autant de bénéficiaires. La cité, baptisée au nom du moudjahid Tebbani Aissa au cours d’une cérémonie présidée par le Premier ministre, comprend, dans sa globalité, un ensemble de 440 logements, dont 240 logements promotionnels aidés (LPA) et 200 LPL. Le chantier de ces projets avait été lancé en octobre 2014 et parachevé en janvier de l’année en cours. La capitale des Hauts plateaux totalise un programme de 96 000 logements tous segments confondus dans le cadre du quinquennat 2010-2014, a-t-on souligné. Dans la commune d’El Eulma, M. Sellal a procédé à l’inauguration de l’Ecole normale supérieure (ENS), à l’entrée ouest de la ville, baptisée Messaoud Zegar et a appelé à "déployer davantage d’efforts et à s’ouvrir sur les langues étrangères". Le Premier ministre a mis l’accent sur l’importance d’ne formation qualitative permettant la maîtrise des langues étrangères et les technologies de l’information et de la communication.

N.A