Algérie/EtatsUnis : Une Algérienne lauréate du prix international des jeunes leaders émergents

L’Algérienne, Amel Mohandi, a été primée jeudi à Washington DC par le Département d’Etat américain en tant que "jeune leader émergent " dans le monde.

Amel Mohandi, actuellement journaliste à Numidia TV, a été l’une des dix lauréats du prix " Emerging Young leaders Award " qui honore des jeunes leaders à travers le monde, reconnus pour leurs efforts visant à impulser un changement positif de la société. Selon le département d'Etat, les jeunes leaders bénéficient d’un programme de trois semaines de formation aux Etats-Unis destiné à renforcer leurs connaissances, compétences et réseaux. La cérémonie de remise des prix s’est déroulée en présence de l’assistant adjoint intérimaire aux affaires éducatives et culturelles du Département d’Etat, M. Mark Taplin. Amel Mohandi, a oeuvré infatigablement pour plusieurs causes, en relation avec l’enfance et les réfugiés. Elle n’avait que 18 ans lorsqu’elle a crée un groupe de bénévoles pour les enfants atteints du cancer. La Lauréate a ensuite rejoint le réseau algérien pour la défense des droits de l’enfant (NADA) où elle a participé au travail de promotion des droits de l'enfant et des réfugiés, mené par ce collectif d’associations. En 2014, Amel Mohandi a crée une Web TV " Vision TV " destinée à renforcer la participation des jeunes à la vie sociale, politique et économique, une initiative qui a été suivie en 2017 par le lancement d’un nouveau projet de plateforme de communication dédiée aux jeunes pour les aider à promouvoir leurs projets et activités sur le Web. Le projet, baptisé " les jeunes dans la communication " vise aussi à améliorer la participation citoyenne et l’intégration sociale des jeunes " Je suis très émue, très honorée de représenter l’Algérie ici à Washington à travers mes activités associatives ", a déclaré à l’APS Amel Mohandi juste après avoir été honorée par le Département d’Etat. La lauréate algérienne a indiqué que le prix qui lui a été décerné aujourd’hui par le Département d'Etat est "une reconnaissance" de l’importance et de l’impact de ces projets qu’elle souhaite mener jusqu’au bout.

S.A