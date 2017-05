Nouvelles recharges MAXY Haya ! de Ooredoo : Profitez d’appels illimités et de l’Internet gratuit

Ooredoo lance les recharges MAXY Haya !et invite ses clients à vivre une expérience de communication adaptée à leurs besoins.

Ces nouvelles recharges valables pour l’offre Haya !permettent de profiter d’avantages Voix et Data exceptionnels pour plus de confort en mobilité. En rechargeant MAXY Haya ! À partir de 1000 DA et en plus du crédit rechargé, le client peut profiter d’appels en illimité vers Ooredoo et de l’Internet gratuit. Disponible à travers son réseau de vente, les nouvelles recharges MAXY Haya !offrent aux clients dans les 48 wilayas de nombreux avantages à savoir : des appels illimités vers Ooredoo tous les jours, jusqu’à 10 Go d’Internet, en plus du crédit rechargé pour les appels et SMS vers tous les réseaux nationaux et vers l’international, le tout valable 30 jours.

Les recharges MAXY Haya ! Sont disponibles en trois types :