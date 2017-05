Alexandre Kateb, membre de la Task Force mise en place le Premier-ministre : « Il ne faut pas tout miser sur l’industrie lourde »

L’économiste en chef de Tell Group et membre de la Task Force mise en place le Premier-ministre M. Abdelmalek Sellal, Alexandre Kateb a estimé hier sur les ondes de la chaine 3 de la Radio Algérienne qu’il ne faut pas « tout miser sur l’industrie lourde ou sur les industries de transformation des ressources naturelles qui doivent être développées, notamment dans les mines un secteur longtemps négligé, qui recèle un potentiel important sous exploités ».

L’invité de la rédaction de la chaine 3, propose d’investir d’avantage dans les industries mécaniques et électroniques « qui ont une part de technologie intégrée beaucoup plus importante et qui peuvent créer des emplois ». Alexandre Kateb est revenu longuement sur le nouveau modèle de croissance économique, un document de référence a été examiné et approuvé en Conseil des ministres le 26 juillet 2016. M. Kateb, un des rédacteurs du nouveau modèle de croissance économique, explique que s'appuie d’une part sur une approche rénovée de la politique budgétaire avec une trajectoire 2016-2019 et d’autre part une perspective de diversification et de transformation de l’économie à l’horizon 2030. Le rapport, a-t-il, indiqué énonce « des orientations et des recommandations dans le cadre de cette à moyen terme de l’économie ». L’économiste en chef de Tell Group affirme que l‘investissement productif est un des piliers du nouveau modèle de croissance. Il a parlé d’un début de concrétisation de cette stratégie, signalant la promulgation du nouveau code des investissements et des textes d’application. Des dispositifs ont été mis place pour rendre le cadre des investissements attractif « aussi bien pour les investisseurs nationaux que pour les opérateurs internationaux, avec un mot d’ordre clé : le partenariat entre entreprises publiques et privées et entreprises nationales et internationales ». Alexandre Kateb relève le faible ratio de l’investissement productif en Algérie par rapport au produit intérieur brut (PIB). Il ne représente que 10% du PIB. L’investissement global, a-t-il précisé, représente 40% du PIN mais trois quarts sont réalisé par l’Etat, soit par les grandes entreprises d’infrastructure et de réseaux étatiques ou d’hydrocarbures. La part dévolue à l’industrie hors hydrocarbure reste très faible. Aujourd’hui l’industrie manufacturière pèse, seulement, 5% du PIB, soit environs 10 milliards de dollars. « N’importe quelle société de taille intermédiaire dans le monde pèse à elle seule plus de 10 milliards de dollars de chiffre d’affaires » a signalé M. Kateb. « Pour double la part de l’industrie manufacturière à l’horizon 2030, il faut quasiment multiplier par cinq le volume de la valeur ajoutée et passer de 10 milliards à 50 milliards. C’est énorme ». a-t-il souligné. L’économiste en chef de Tell Group plaide, également, pour la mise en place des partenariats publics-privés (PPP). « Le secteur industriel public représente 40% de la valeur ajoutée industrielle. Il est incontournable. Les partenariats public-privés peuvent être un moyen de booster ce secteur » a-t-il estimé. Interrogé sur la situation du secteur du BTP, qui pèse 15% du PIB, M. Kateb explique qu’avec la baisse des dépenses publiques, ce secteur doit de nouveau relais : aller vers plus de qualité et d’innovation, en développant d’autres activités comme la rénovation de l’habitat, la connectivité, les villes intelligentes. Ces entreprises doivent, aussi, chercher des débouchés à l’international, les pays du Sahel, entre autres, qui expriment de gros besoins en matière d’infrastructure. Les entreprises algériennes peuvent faire valoir leurs expériences. Il évoqué, par ailleurs la Libye dans le cadre de sa reconstruction. Les entreprises algériennes en partenariat avec des entreprises tunisiennes peuvent monter des consortiums. Interrogé sur le recours à l’emprunt international pour financer les infrastructures. M. Kateb s’est montré favorable. Il a estimé qu’il faudra aller vers ces formes internationales de financement sur des projets et des entreprises ciblé, comme la Sonatrach. Il a laissé entendre que la mobilisation des ressources à l’international est nécessaire pour desserrer la contrainte de liquidité bancaire.

A.s.