Placée sous le thème "50 ans au service de l’économie algérienne" : Le Premier-ministre, Abdelmalek Sellal inaugure aujourd’hui la 50e Foire internationale d'Alger

Le Premier-ministre, Abdelmalek Sellal présidera aujourd’hui (lundi) la cérémonie d’ouverture de la 50ème édition de la Foire internationale d`Alger (FIA), au Palais des expositions (Pins maritimes) à Alger.

Cette année, c’est la Russie qui est l’invité d’honneur, elle est représentée par une trentaine d’entreprises. Placée sous le thème "50 ans au service de l’économie algérienne", cette édition de la FIA se tiendra du 8 au 13 mai en cours. Elle enregistre la participation de 536 entreprises algériennes et 494 étrangères en provenance de 34 pays.La superficie globale des stands nationaux et étrangers réservés lors de cette FIA s’étend sur près de 34.000 m2 dont 28.784 m2 dédiés aux exposants nationaux, soit 85 % de la superficie totale.Les 28 pavillons officiels qui abriteront 354 entreprises étrangères sont ceux de l'Afrique du sud, Allemagne, Belarus, Brésil, Chine, Côte d'Ivoire, Cuba, Egypte, Etats-Unis, France, Hongrie, Indonésie, Irak, Iran, Italie, Japon, Jordanie, Libye, Mali, Palestine, Pologne, Portugal, la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Sénégal, Soudan, Syrie, République tchèque et la Turquie.La participation étrangère à titre individuel regroupera, quant à elle, 30 sociétés sur une superficie de 245 m2, provenant de onze (11) pays: Chine, Espagne, Inde, Italie, Jordanie, Liban, Portugal, Sénégal, République tchèque, Thaïlande et Tunisie. Par secteurs, l`espace réservé au partenariat arrive en tête avec 93 exposants, suivi par le secteur de l’agroalimentaire (70 entreprises), l`industrie énergétique et chimique et pétrochimique (69 entreprises), l`électrique et l`électronique (36 entreprises), les industries manufactures (28 entreprises) la mécanique, la sidérurgie et la métallurgie (38 entreprises), les services (59 entreprises), les grands travaux du bâtiment (18 entreprises). L’édition de la FIA de cette année verra également l’inauguration du musée de cette manifestation économique internationale, conçu pour retracer l’historique de la FIA à travers essentiellement des expositions de photos et d’anciennes affiches de cette manifestation.

N.A