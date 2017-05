Forum pharmaceutique international : La 18ème session à Alger du 14 au 16 mai 2017

La 18ème session du Forum pharmaceutique international se tiendra à Alger du 14 au 16 mai 2017, en présence de plus de 3.000 professionnels des secteurs de la santé et de l’industrie pharmaceutique représentant plusieurs pays du continent africain et d'ailleurs, annonce le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP), co-organisateur de la rencontre.

Prévue au Centre international des conférences (CIC) Abdellatif Rahal, cette rencontre annuelle est organisée par l’Inter-Ordre des Pharmaciens africains (IOPA), l'Intersyndicale des Pharmaciens africains (ISPHARMA ), l'Association des Centrales d’achat des médicaments essentiels (l’ACAME), ainsi que les Directions de la Pharmacie et du Médicament (DPM) des Etats participants, est-il précisé de même source. Sur les 3.000 professionnels du secteur de la santé et de l'industrie pharmaceutique mondiale attendus, environ1.500 sont des pharmaciens, appelés à débattre de deux thèmes essentiels: "l’amélioration de la gouvernance du monde pharmaceutique africain et mondial", ainsi que "le développement de l’industrie pharmaceutique africaine et la coopération intracontinentale". En marge de ces débats, seront également abordées des questions liées à l’éthique, la déontologie et la réglementation, les qualifications liées à la profession, la recherche biomédicale ainsi que les bonnes pratiques pharmaceutiques. Il sera également question de discuter de l’amélioration de l’accès aux médicaments essentiels et aux innovations thérapeutiques, de la qualité et de la fiabilité des médicaments et enfin, de la promotion d’une utilisation rationnelle des médicaments, indiquent les organisateurs. Durant ce forum, plusieurs intervenants sont attendus, à savoir pour l'Algérie, outre le CNOP, les représentants du ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière ainsi que de la Sécurité sociale. Au niveau étranger, ceux de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), de l'Union africaine (UA), de l'Union européenne (UE), de la Banque Mondiale (BM), de la Banque africaine de Développement (BAD)... Des sociétés nationales et internationales, des organisations patronales nationales et internationales, des agences et des institutions gouvernementales et non gouvernementales ainsi que des Organisations non gouvernementales (ONG) internationales, devront également animer les travaux de cette importante rencontre. Créé en 1999 par le Conseil africain des ministres de la Santé à Yaoundé (Cameroun), le forum pharmaceutique international a tenu sa première session en 2000 au Bénin. Sa dernière édition, la 17ème, a eu lieu en Tunisie.

A.M.