Sellal à la Foire internationale d'Alger : "Il faut gagner la bataille de l'export"

Le Premier ministre Abdelmalek Sellal a exhorté les entreprises nationales et étrangères, participantes à la 50ème édition de la Foire internationale d'Alger (FIA), à consolider et diversifier leurs partenariats tout en doublant d'efforts pour "gagner la bataille de l'export".

S'adressant aux opérateurs activant notamment dans le secteur des industries mécaniques, à l'occasion de l'inauguration de la nouvelle édition de la FIA, le Premier ministre a appelé, ces derniers, à atteindre le taux d'intégration locale fixé à 40% dans les 4 premières années d'exercice et à aller vers l'export. "Il faut dépasser l'étape de montage. Nous devons créer beaucoup d'entreprises de sous-traitance afin d'atteindre le taux d'intégration locale fixé à 40% et ensuite aller vers l'exportation. Il faut gagner la bataille de l'export", a-t-il dit aux différents opérateurs exerçants dans la filière des industries mécaniques. Dans le secteur de l'agriculture, M. Sellal a appelé le groupe Lacheb Filaha à aller "vite" dans la mise en œuvre de leur méga-projet agricole en partenariat avec les américains à El Bayadh afin de donner l'exemple d'un partenariat gagnant-gagnant avec des étrangers. Il a dans ce cadre plaidé pour une production de masse et de qualité des produits agricoles notamment de lait à fin de satisfaire les besoins nationaux et aller aussi vers l'export. Pour ce faire le Premier ministre à souligné la nécessité de créer une entreprise de fret et de conditionnement parallèlement à ce projet qui s'étend sur plus de 25.000 hectares. Au pavillon de la Russie, invitée d'honneur de cette 50ème FIA, M. Sellal a invité le constructeur russe de machinisme agricole "Rostsel Mash" à créer une usine de montage avec un partenaire algérien afin de booster et renforcer le rendement agricole national."Nous allons vous aider à installer cette usine et d'autres partenariats productifs", a-t-il indiqué aux opérateurs russes. Au pavillon de l'Iran et de la Jordanie, M. Sellal a surtout insisté sur la nécessité de développer des partenariats dans les secteurs de l'industrie et ne pas se limiter aux projets "classiques" basé sur "l'industrie de plastique et de confiserie". Au stand d'Air Algérie, le Premier ministre s'est enquis des préparatifs relatifs au Hadj 2017 tout en instruisant les représentants de la compagnie de prêter plus d'attention à la qualité de services. Selon Air Algérie les opérations de transport des pèlerins se dérouleront du 5 au 26 août pour le départ et du 6 au 26 septembre pour le retour. M. Sellal s'est réjoui de la présence libyenne à cette manifestation économique, estimant que cette participation "est très positive car elle montre que la Libye est toujours debout". Enfin, le Premier ministre s'est rendu au musée de cette manifestation économique internationale, conçu pour retracer l'historique de la FIA à travers essentiellement des expositions de photos et d'anciennes affiches de cette manifestation. M. Sellal a inauguré plutôt dans l'après-midi la 50ème édition de la Foire internationale d'Alger (FIA), qui se tient du 8 au 13 mai au Palais des expositions (Pins maritimes). Il était accompagné notamment de membres du gouvernement, de hauts responsables du secteur économique et de représentants du corps diplomatique accrédité à Alger. Quelque 1.030 exposants, dont 494 entreprises étrangères en provenance de 34 pays, prennent part à cette plus importante manifestation économique et commerciale annuelle du pays, qui se tient sous le thème "50 ans au service de l'économie algérienne".