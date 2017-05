Coopération Algérie –Irlande : Haddad plaide pour un partenariat plus approfondi

Le président du Forum des Chef d’Entreprise (FCE), Ali Haddad, a plaidé, hier à Dublin, pour « un partenariat plus approfondi » entre l’Algérie et l’Irlande, « avec plus d’engagement et d’actions concrètes de part et d’autre ».

Haddad a constaté que les bilans des échanges commerciaux et d’investissements, entre les deux pays, n’évoluent au rythme souhaité. « Mais nous pouvons affirmer que la dynamique que nous voulons impulser à nos relations est amorcée » a-t-il soutenu, appelant à la multiplication de rencontres d’affaires afin d’inverser la tendance et explorer les opportunités de partenariats solides et durables entre les entreprises algériennes et les entreprises irlandaises dans différents secteurs. « Le marché algérien vous est inconnu mais nous nous engageons à vous y accompagner et à vous aider à nouer des partenariats gagnant-gagnants » a lancé le président du FCE, évoquant certains créneaux de partenariat. Il a cité, entre autres, l’agriculture notamment l’élevage pour la production de lait et de viande, l’agroalimentaire, les énergies renouvelables et les technologies de l’information et de la communication. « Nous visons ces secteurs car nous savons que l’Irlande a réussi à les développer et à être une destination privilégiée des investissements directs étrangers dans ces domaines particuliers. Ce sont là les secteurs clé que nous souhaitons développer afin d’assurer notre sécurité alimentaire et la transition énergétique de notre pays » explique M. Haddad. Ces secteurs intéressent le FCE aussi car ils constituent les trois grands axes de la stratégie de diversification de l’économie algérienne. « Mais cela ne nous empêchera pas d’élargir le champ des possibles et d’envisager des partenariats dans d’autres secteurs dans lesquels les entreprises irlandaises excellent tels que le tourisme et les services » a ajouté le président du FCE. M. Haddad a exprimé le souhait de son organisation de profiter expérience des entreprises irlandaises dans la production de lait et de ses dérivés. « Notre pays est un grand importateur de poudre de lait » a-t-il souligné. L’Algérie importe en effet plus de 50 %de sa consommation de ce produit pour un montant de près de 1,3 milliards de dollars. « Nous aimerions inverser cette tendance et réduire cette facture en valorisant la production algérienne » a affirmé le président du FCE, relevant l’existence d’un grand potentiel qu’il conviendrait de développer en partenariat avec des entreprises irlandaises. « Les grands investissements dans cette branche d’activité bénéficient du soutien et de l’appui des autorités algériennes. D’ailleurs, de nombreux projets ont d’ores et déjà été annoncés par des investisseurs algériens et étrangers » a assuré M. Haddad, ajoutant que l’Algérie est résolument engagée dans un processus de diversification de son économie. « De nombreuses réformes sont en cours, au moment où notre pays vient de renforcer sa stabilité institutionnelle et politique en élisant sa nouvelle Assemblée Populaire Nationale » a-t-il indiqué. « Notre gouvernement s’attèle à refonder le cadre législatif réglementant l’investissement pour introduire plus de souplesse et de facilité aussi bien pour les entreprises algériennes qu’étrangères » a annoncé M. Haddad. Ces mesures, a-t-il soutenu, ont permis notamment de réduire la pression fiscale et de faciliter l’accès au financement et au foncier industriel. « Aujourd’hui, les règles du jeu sur le marché algérien sont claires et transparentes. Les initiatives, toutes les initiatives, peuvent y trouver un terrain favorable pour se réaliser. Tous les observateurs attestent que le climat des affaires connaît une amélioration considérable et que les évolutions de l’économie algérienne s’inscrivent dans la bonne direction » a estimé le président du FCE, ajoutant que son organisation « œuvre d’ailleurs avec beaucoup d’énergie pour influer positivement sur les orientations stratégiques des autorités afin que l’entreprise soit au centre de toute politique économique publique ».