OPPO Algérie lance le F3 plus : Un nouveau né chez OPPO

OPPO Algérie a procède ou lancement d’un smart phone a double camera frontal de la série F3,par la même occasion le directeur général nous a donne un aperçu de OPPO mondiale.

OPPO a vendu près de 100 millions d’unités en 2016, ce qui représente une croissance d’une année sur l’autre de 133 pour cent. Propulsé par ce succès, OPPO a percé dans le domaine du smart phone étant parmi les cinq premières marques de smart phones au monde, classé quatrième en part de marché mondial selon un récent rapport de l'IDC. Pendant ce temps, la firme indépendante de recherche de marché GFK indique qu’OPPO déclare avoir 10,9% de parts de marché en Inde, comparé à 1,2% de parts de marché en décembre 2015, ce qui lui confère le statut du deuxième plus grande marque de smart phone du pays en 2016. Dans la région de l'Asie du Sud-Est, les ventes d’OPPO ont été classées à la deuxième position au premier semestre de l’année 2016, selon l’IDC. OPPO a exploré le potentiel des marchés internationaux en 2009avec en premier lieu la Thaïlande. Au début de l’année 2013, OPPO est entré sur les marchés indonésien et vietnamien. L'Asie du Sud-Est est donc la première étape dans le développement mondial des smart phones pour la marque OPPO et représente également l'une des orientations clés de sa stratégie globale en termes de smart phones. OPPO a rapidement développé une forte image et une grande part de marché notamment en Asie du Sud-Est, Asie du Sud, Moyen-Orient, Afrique et Océanie entre 2013 et 2016. A la fin 2016, OPPO était présent dans plus de 140 pays et les smart phones OPPO ont été vendus sur 28 marchés à l'échelle mondiale. Dans le but de répondre à la forte demande de smart phones en Asie du Sud-Est, OPPO a décidé d'établir sa première usine d'assemblage à l'étranger. En décembre 2014, OPPO a commencé la construction d'une usine d'assemblage en Indonésie, qui a commencé la production en juin 2015. Dans le marché très compétitif de l'Inde, nous avons fortement investi dans l'établissement d'un bureau local et avons construit une nouvelle usine d'assemblage dans le pays. En décembre 2016, OPPO a une part de 10,9% dans le marché indien hors-ligne des Smartphones, selon Gfk. Les partenariats stratégiques de la marque continuent de faire une grande différence en termes de notoriété globale de la marque OPPO. Parmi les plus prestigieux, le partenariat en cours d’OPPO et ceci depuis déjà trois ans, avec le FC Barcelone,offre l’opportunité de se connecter avec les fans et les adeptes d’un des clubs de football les plus populaires au monde. Entre temps, le partenariat avec le International Cricket Council (ICC) est sur le point de permettre à la marque OPPO une multitude d’opportunités prometteuses en Inde, au Pakistan, au Sri Lanka, et à beaucoup d'autres marchés de la marque OPPO passionnés par le cricket. À fin 2016, OPPO compte plus de 15 000 employés en dehors de la Chine. À notre siège mondial, nous avons mis en place des équipes internationales dédiées et axées sur le marketing, la R & D, le service clientèle, le management de l’image de marque et les opérations Internet. Par la même occasion OPPO Algérie a présente devant un parterres de media la série F3 avec les détailles de ce smart phone et la particularité sa camera double frontal pour un meilleur selfie.

Les spécificités du OPPO F3 plus :

Dimensions/Poids : Hauteur 163.63 mm ,Profondeur80.8 mm ,Epaisseur 7.35 mm ,Poids 185g (Avec batterie)

Paramètres de Base : Couleur Gold (Or), Système d’exploitation ColorOS3.0, Android 6.0,ProcesseurQualcomm MSM8976 Pro (Octa-core 1.95GHz) ,GPU Adreno 510 GPU ,RAM 4 Go ,Stockage 64 Go (Extensible par microSDcard up jusqu’à 256GB) ,Batterie 4000mAh(Valeur caractéristique) Batterie Li-Po (amovible) ,ChargeurVOOC Flash Charge mini

Affichage : Taille 6 pouces ,Type JDI INCELL ,Résolution FHD (1920* 1080 pixels) ,Couleurs 16 million de couleurs ,Ecran tactile Multipoint,Ecran capacitif, Corning® Gorilla® Glass 5

Caméra : Caméra arrière 16-mégapixels Double PDAF, Capteur arrière SONY IMX398,Ouverture arrière f/1.7, Caméra frontale 16 mégapixels, Caméra frontale (Grand-angle) 8 mégapixels, Flash Flash, Mode Vidéo 1080p/720p,

Connectivité : Type Carte SIM Double nano-SIM, 4G, Effet AudioDirac, GPS Compatible, Bluetooth 4.1, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4GHz, 5GHz, NFC No, OTG Compatible, CapteursCapteur de distance, Capteur de lumière , G-sensor, Capteur E-compass, Capteur Gyroscope.

Il sera commercialisé dans 41 wilayas à partir du 30 mai prochain au prix TTC de 57 900 DA avec la couleur Gold.