Le programme «Hommage à Warda» de la Télévision Algérienne sponsorisé par Ooredoo reçoit le 1er prix au festival de l’ASBU

Le programme « Hommage à Warda » de la Télévision Algérienne, sponsorisé par Ooredoo et réalisé à l’occasion du 5ème anniversaire de la disparition de la regrettée Warda El Djazairia, a remporté le Premier Prix de la variété au 18ème festival de l’Union des Radios & Télévisions des Etats arabes (ASBU) qui s’est tenu récemment en Tunisie.

L’émission sera diffusée sur A3 et Canal Algérie, dans la soirée du 16 mai et sur la chaine terrestre le 17 mai 2017, correspondant à l’anniversaire de la disparition de la diva de la chanson arabe et sera l’occasion de réunir de nombreux artistes qui reprendront son riche répertoire musical et de revenir sur son parcours artistique exceptionnel. L’émission « Hommage à Warda », réalisée par Rostom Benaceur et présentée par Mohcen Bouzertit a connu un franc succès en se classant à la première place dans la catégorie Emissions de variétés lors de ce festival. Le sponsoring de ce programme par Ooredoo vient une continuité de son partenariat avec la regrettée Warda Al Jazairia qui avait débuté en 2011 dans le sillage duquel plusieurs projets et campagnes de communication ont été concrétisés. En 2011, Ooredoo a réalisé, en collaboration avec la chanteuse, la campagne télévisuelle «L’Impossible machiH’na» suivie en 2012 par la campagne « Mazal Wakfin » célébrant le Cinquantenaire de l’indépendance de l’Algérie. Cette dernière a connu un énorme succès aussi bien en Algérie qu’à l’étranger en décrochant, en décembre de la même année, le Prix de la meilleure campagne marketing de la région MENA aux 7èmesCommsMEA Awards à Dubaï (Emirats Arabes Unis). Après sa disparition, Ooredoo a lancé en 2012 un vidéo-clip hommage à la diva algérienne, avec les artistes Khaled et Baaziz. Aussi, Ooredoo a été le partenaire du dernier vidéo-clip de la chanteuse « Eyyam », réalisé à titre posthume et projeté en avant-première mondiale à Alger en mai 2013. A travers ce nouveau partenariat, Ooredoo réitère sa fierté de poursuivre ses actions dédiées à la mémoire de Warda qui continue de susciter l’admiration de millions de fans à travers le monde.