Air Algérie : après avoir déclenché une grève hier matin

Gain de cause pour les travailleurs de la maintenance aérienne

Le débrayage a causé l'annulation de dizaines de vols hier

La grève déclenchée hier par les travailleurs de la maintenance aérienne de la compagnie Air Algérie a été suspendue en début d'après-midi, a-t-on appris auprès du président du syndicat national des techniciens de la maintenance des avions (Sntma), M. Ahmed Boutoumi. Cette décision a été prise par la Sntma suite aux négociations engagées mardi matin entre ce dernier et la direction générale d'Air Algérie autour des revendications socio-professionnelles du personnel de la maintenance. Selon M. Boutoumi, une commission ad-hoc, constituée de la Sntma et de responsables d'Air Algérie, va être installée pour étudier toutes les propositions relatives aux revendications des techniciens de la maintenance. ''Nous sommes satisfaits des engagements de l'employeur (Air Algérie"), a encore précisé le président de la Sntma. Des négociations ont été engagées hier entre la direction générale d'Air Algérie et le syndicat national des techniciens de la maintenance des avions (Sntma) pour examiner les revendications socio-professionnelles de ces derniers, a indiqué la directrice de la communication d'Air Algérie, Mme Mounia Bartouche. La quasi-totalité des vols domestiques et internationaux de la compagnie Air Algérie en partance des aéroports d'Algérie ont été suspendus mardi en raison de la grève déclenchée le même jour par le personnel de la maintenance de la compagnie aérienne nationale. Mais aucune décision n'a encore été prise quant à l'arrêt de ce débrayage suite à cette première séance de négociations. A ce propos, le président de la Sntma, M. Boudoumi, a expliqué que les revendications socioprofessionnelles présentées lors de ces négociations portaient sur la hiérarchisation des postes du personnel de la maintenance telle que définie par la nouvelle convention collective. Selon lui, la convention collective en vigueur porte préjudice à cette catégorie professionnelle dans la mesure où le personnel de la maintenance est classé en troisième position après celle des stewards et hôtesses de l'air, sachant que la première position revient aux pilotes. Dans ce sens, ils revendiquent à ce que la catégorie du personnel de la maintenance soit positionnée entre celle des pilotes et celle des stewards et hôtesses de l'air. Selon M. Boudoumi, le directeur général par intérim d'Air Algérie, M. Bakhouche Alleche, a proposé, lors de ces négociations, un délai d'une année avant de prendre une décision à propos de ces doléances, et ce, étant donné la situation financière difficile de cette compagnie. La proposition de M. Alleche sera portée à la connaissance des travailleurs de la maintenance, avance M. Boudoumi, et à partir de là, il sera décidé si la grève doive se poursuivre ou être levée. Le programme des vols d'Air Algérie à partir d'Alger qui était prévu pour la journée du mardi portait sur 29 vols à l'international et 39 vols domestiques. Rien que pour la matinée d'hier, six vols qui devaient décoller à partir de l'aéroport international d'Alger vers, respectivement, Paris, Marseille, Barcelone, Madrid, Tunis et Casablanca, ont été bloqués. Par contre, le vol Constantine-Marseille et celui d'Oran-Alger ont pu être effectués hier dans la matinée, selon la même source.

A.M.