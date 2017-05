TM Forum Live à Nice : Ericsson lance la solution Dynamic Orchestration

Ericsson vient de lancer sa solution Dynamic Orchestration, favorisant ainsi l'introduction rapide et l'automatisation en boucle fermée des services sur les réseaux aussi bien physiques que virtuels. Ce lancement représente une avancée stratégique dans l'ambition de l'entreprise de mener la transformation IT de ses clients.

Flexible et modulaire, la solution Dynamic Orchestration permet la gestion des technologies existantes tout en facilitant l'intégration et le contrôle de capacités de virtualisation. Combinant une automatisation Zero-Touch (sans intervention), une fourniture rapide et une garantie de service axée sur des principes directeurs, la solution Dynamic Orchestration d'Ericsson aide les opérateurs à accélérer la mise sur le marché de services novateurs et différenciés et à en améliorer la qualité. Cette solution avant-gardiste a été développée grâce à un travail de collaboration entre Ericsson et Verizon ; Elle est présentée à l'occasion du congrès TM Forum Live ! qui se tient à Nice du 15 au 18 mai. Ulf Ewaldsson, directeur de l'activité Services Digitaux d'Ericsson, indique : " La virtualisation offre des opportunités importantes. Toutefois, face à la complexité dont s'entoure cette démarche, nombre d'opérateurs optent pour une approche progressive. La solution Dynamic Orchestration que nous avons développée permet à nos clients d'exceller dans la prestation de services traditionnels tout en leur offrant la possibilité d'intégrer des capacités de virtualisation et de saisir ainsi les opportunités de marché créées par la 5G et l'Internet des objets. " Pour fournir des services à l'échelle mondiale, à l'heure où rapidité et gouvernance sont de rigueur, les opérateurs ont besoin d'agilité. Sous l'impulsion des avancées réalisées dans les réseaux informatiques et de la migration vers la 5G et l'IoT, les services sont aujourd'hui de plus en plus basés dans le cloud. Dans ce contexte, les services sont non seulement fournis au client à la demande, mais doivent également être capables de tenir compte, en temps réel, des dynamiques environnantes. Cela nécessite une réduction des délais de mise à disposition des services, de quelques semaines à quelques minutes, ainsi que la mesure et la mise en application des contrats d'engagement de service (SLA). Pour permettre aux opérateurs d'opérer dans les meilleures conditions la transformation nécessaire pour répondre à ces besoins, une orchestration automatique des ressources disponibles, à grande échelle, est essentielle. Composante clé du portefeuille de systèmes de soutien numérique d'Ericsson, la solution Dynamic Orchestration apporte aux opérateurs les compétences et outils nécessaires pour mener à bien leur démarche de transformation vers les technologies SDN (mise en réseau définie par logiciels) et NFV (virtualisation des fonctions réseau). Cette offre complète allie des logiciels ultra performants et des services professionnels qui permettent d'automatiser des couches multiples de processus complexes afin de créer, fournir et garantir la disponibilité de nouveaux services numériques, notamment : SD-WAN (réseaux WAN définis par logiciels), VPN (réseaux privés virtuels) d'entreprise et mobiles ou encore découpage (slicing) de réseau 5G. Dynamic Orchestration est une solution complète et automatisée d'orchestration des services : elle permet la validation rapide des fonctions réseau virtualisées (VNF), la conception et l'intégration de nouveaux sevices, la gestion des inventaires et ressources, la gestion de la configuration des services et une garantie de service. L'utilisation d'analyses en temps réel à travers tout le cycle de vie permet les opérations sans intervention et permet la conformité aux contrats SLA.

Avantages de la solution

"Permet l'orchestration, de bout en bout, de services pour réseaux hybrides en environnement multi fournisseurs, tout en tenant compte en temps réel des dynamiques environnantes

"Une automatisation de type Zero-Touch (sans aucune intervention) qui permet d'accélérer la fourniture des services aux clients (réduction des délais de quelques semaines à quelques minutes)

"Soutient les initiatives de transformation numérique et la migration vers la 5G et l'Internet des objets (IoT) en aidant les opérateurs à virtualiser leurs réseaux à grande échelle