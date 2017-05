Réseau du e-paiement en Algérie : Création prochaine d'une entreprise chargée de l'extension du réseau du paiement électronique

Le système monétique algérien sera renforcé par la création, en juin prochain, d'une entreprise interbancaire chargée de l'extension et du développement du réseau du e-paiement en Algérie, a annoncé jeudi à Alger le ministre délégué chargé de l'Economie numérique et de la modernisation des systèmes financiers, Mouatassem Boudiaf.

Baptisée "filiale interbancaire monétique", cette nouvelle entité aura pour principale mission de commercialiser et d'installer les terminaux de paiement électronique (TPE) au niveau des commerces et des entreprises économiques et d'assurer les prestations nécessaires à ce service, a précisé M. Boudiaf à la presse en marge du lancement d'une formation monétique à distance au profit du personnel des banques et d'Algérie Poste. Dans une deuxième phase, cette entreprise s'occupera aussi de la conception de logiciels et de plateformes d'information au profit de la communauté bancaire, a-t-il ajouté. La création de cette entreprise interbancaire, qui s'ajoute au Groupement d'intérêt économique de monétique (GIE monétique) et la Société d'automatisation des transactions interbancaires et de monétique (Satim), intervient dans le cadre des efforts du secteur financier pour élargir l'utilisation des outils de paiement électronique en Algérie. "Le système interbancaire sera complet avec trois entreprises interbancaires à savoir le GIE Monétique chargé de la régulation, la Satim chargée des aspects technologiques et techniques et cette nouvelle entité qui s'occupera de l'aspect commercial", selon M. Boudiaf. Concernant le lancement d'une plateforme de formation électronique au profit des employés des banques et d'Algérie Poste, il est à relever que cette formation a été initiée par le GIE Monétique et l'Institut de la formation bancaire (IFB) en collaboration avec le bureau français "HTS Expert consulting/Paris", spécialisé dans la sécurisation des systèmes informatiques et les systèmes de paiement électronique. Ce bureau français a développé pour le compte de l'IFB une plateforme de formation à distance, "e-learning", composée d'environ 50 modules relatifs à la monétique. Pour rappel, un protocole d'accord a été signé en mars 2016 entre la GIE Monétique et l'IFB pour la prise en charge de cette formation, et ce, en partenariat avec HTS. En effet, expliquent les organisateurs de cette formation, le plan de développement du paiement par carte interbancaire établi par le GIE Monétique relève l'importance du capital humain dans la réussite de ce projet. Les banques et Algérie Poste ont manifesté une forte adhésion pour la réussite de cette formation à travers l'inscription de plus de 6.000 de leurs collaborateurs à former sur une durée de trois (3) ans. Créé en juin 2014 par les banques commerciales, activant en Algérie, et Algérie Poste, le GIE Monétique assure la diffusion, la formation ainsi que la normalisation du système monétique.

S.A