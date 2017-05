Algérie/Belgique : Les perspectives de complémentarité entre l'économie algérienne et belge sont "intéressantes"

Les perspectives de complémentarité entre l'économie algérienne et belge sont "intéressantes", a affirmé jeudi à Bruxelles la Secrétaire d'Etat à la région de Bruxelles-Capitale, chargée du Commerce extérieur, Cécile Jodogne, qui a exhorté les entreprises algériennes et belges à saisir les opportunités de partenariat pour développer davantage la coopération économique entre les deux pays.

"Je pense que les complémentarités (entre l'économie belge et algérienne) sont intéressantes", a-t-elle déclaré lors du premier forum d'affaires algéro-belge, organisé par le club des entrepreneurs algériens et belges "Aïn El Kheïr". La rencontre à laquelle ont pris part plus d'une trentaine de chefs d'entreprises algériennes et belges constitue, selon la secrétaire d'Etat belge, "l'occasion d'attirer l'attention sur ce marché en pleine mutation que représente l'Algérie". Mme Jodogne a salué, à l'occasion, les efforts des autorités algériennes visant à "diversifier l'économie qui ne sera plus portée uniquement sur les hydrocarbures", mettant en exergue leur volonté d'"impliquer plus le secteur privé" et les réformes engagées pour "offrir un cadre juridique stable" aux investisseurs étrangers. "Tous ces éléments sont très positifs pour la croissance des échanges économiques entre l'Algérie et la Belgique dans de nombreux secteurs où les entreprises belges ont pu démontrer leurs compétences", a-t-elle estimé, relevant que les opérateurs belges peuvent également "compter sur de nombreux atouts en Algérie". L'ambassadeur d'Algérie à Bruxelles, Amar Belani, a souligné, à ce titre, le "contexte favorable" dans lequel se tient cette rencontre. Un contexte marqué par "l'accélération des réformes dans tous les secteurs dont en ligne avec les objectifs tracés dans le cadre du nouveau modèle de croissance économique" axé sur "la diversification tous azimuts de l'économie algérienne", a-t-il affirmé. M. Belani a relevé, en outre, "l'intensité particulière" qui caractérise, ces derniers mois, la coopération algéro-belge, à la faveur de la visite à Alger du Premier ministre belge, Charles Michel, et de celles des ministres algériens, respectivement, des Affaires étrangères, des Travaux publics et des Transports, de l'Energie, MM. Ramtane Lamamra, Boudjemaâ Talai et Noureddine Boutarfa, à Bruxelles. "Cette nouvelle dynamique constitue assurément un cadre politique propice, incitant à la pro activité des entreprises de nos deux pays et à un engagement plus soutenu en matière d'investissement, de partenariat et de co-localisation dans des secteurs devenus prioritaires dans nos espaces économiques", a-t-il estimé. Citant certains de ces secteurs prioritaires, notamment l'agriculture, l'agro-industrie, le portuaire et le tourisme, l'ambassadeur d'Algérie à Bruxelles a affirmé que le secteur des énergies renouvelables "revêt un intérêt particulier" pour l'Algérie qui ambitionne d'installer à l'horizon 2030, des capacités de production d'une énergie d'origine renouvelable à hauteur de 20.000 MW. Il a exhorté, dans ce contexte, les chefs d'entreprises belges à "faire preuve d'audace" pour explorer de nouvelles opportunités de partenariat et d'investissement en Algérie. De son côté, le directeur général de BNP Paribas El Djazaïr, Pascal Fèvre, a affirmé que "jamais les conditions (d'investir en Algérie) n'ont été aussi favorables pour celui qui a quelque chose à proposer". Livrant l'analyse de sa banque par rapport à la situation en Algérie, M. Fèvre a soutenu que "le meilleur est à venir", exhortant les entreprises belges à explorer ce marché d'autant que la situation sécuritaire s'est nettement améliorée ces dix dernières années. "Beaucoup d'entreprises se félicitent d'avoir investi en Algérie. Mais ne comptez pas faire de l'Algérie un marché pour écouler vos marchandises. Ce pays a besoin, aujourd'hui, de savoir-faire", a-t-il précisé à l'adresse des chefs d'entreprises belges présents au forum. Pour sa part, le président du club "Ain El Kheïr", Hamid Ait Abderrahim, a affirmé qu' "un effort particulier" est fait en direction des jeunes entrepreneurs belges notamment ceux d'origine algérienne qui ambitionnent de se développer à l'international et qui s'intéressent aux opportunités qu'offre l'Algérie. Selon M. Ait Abderrahim, le club compte développer des relations étroites avec le Forum des chefs d'entreprises (FCE) et la Chambre algérienne du commerce et de l'industrie (CACI) pour aider les entreprises algériennes qui veulent établir des relations durables avec des partenaires belges.

R.N