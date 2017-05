Electricité : Sonelgaz va lancer une vaste opération de recouvrement de plus de 62 milliards DA de créances

La Société nationale de distribution de l'électricité et du gaz (Sonelgaz) lancera, à partir de samedi prochain, une vaste campagne pour le recouvrement de ses créances auprès de ses clients, qui s'élèvent à 62,5 millards DA, apprend-on auprès de ce groupe.

"Afin de garantir la pérennité du service public auquel est tenue notre société, nos directions de distribution lancent, à partir du 20 mai en cours, une vaste opération de recouvrement des créances baptisée Tahsil, et ce, à travers 355 agences commerciales au niveau national", souligne Sonelgaz. Des moyens humains et matériels "conséquents" seront mobilisés pour faire aboutir cette opération qui touchera les clients ayant plus d'une facture impayée, a souligné la même source. Ces créances, qui sont en constante croissance, engendrent des "difficultés financières" à la trésorerie de la société, explique ce groupe qui relève que cette situation "affecte son fonctionnement et étouffe les différents projets de développement des réseaux électriques et gaziers nécessaires à la garantie de la continuité et la qualité de service". La part la plus importante des créances de Sonelgaz est détenue sur la clientèle privée et représente 46% du portefeuille, tandis que 40% sont détenues sur les administrations, les entreprises publiques et les opérateurs économiques, fait-elle savoir. S'inscrivant dans l'approche prônée par ce groupe qui vise l'amélioration de la relation clientèle et étant donné que le souci reste celui d'assurer la continuité du service et le confort des clients, "les coupures de courant électrique et du gaz constituent un ultime recours pour redresser la situation", avise Sonelgaz. A cet effet, elle invite sa clientèle à se rapprocher de ses structures commerciales où toutes les facilités leur seront offertes afin de s'acquitter de leurs redevances énergétiques dans les meilleurs délais, et ce "pour éviter les désagréments liés aux coupures".