Forum économique mondial sur la région MENA en Jordanie : Bouchouareb aborde la transition énergétique

Le forum économique mondial sur le Moyen-Orient et l'Afrique du nord (MENA) 2017 a débuté vendredi dans la région de la Mer morte (Jordanie) avec la participation de plusieurs dirigeants, hauts responsables, hommes d'affaires et représentants d'organisations internationales de plus de 50 pays.

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Abdesselam Bouchouareb, qui représente le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à ces travaux interviendra notamment sur la transition énergétique et la stimulation de la croissance inclusive dans la région MENA. Le ministre aura également en marge des travaux des entretiens avec des dirigeants politiques et des opérateurs économiques intéressés par l'investissement en Algérie. Le forum économique mondial qui débutera officiellement samedi constituera une plateforme d'échanges sur les défis et perspectives de la région MENA, grâce à la coopération entre les secteurs public et privé. Il s'agit également d'étudier l'impact de la quatrième révolution industrielle, une nouvelle ère économique mondiale issue de la convergence de l'information numérique et des avancées technologiques dans divers secteurs économiques offrant de grandes opportunités dans ce domaine. Cette rencontre mondiale vise à trouver des solutions politiques à même de garantir la stabilité de la région à travers le développement technologique et l'encouragement de l'innovation en vue de stimuler la croissance inclusive dans la région MENA. Selon les organisateurs, ce forum sera marqué par le lancement de l'initiative du partenariat d'investissement pour le développement durable dans la région de MENA, en partenariat avec l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), axée sur le développement de l'infrastructure dans la région. La dernière réunion de ce forum s'est tenue en mai 2015 en collaboration avec le fonds du roi Abdullah Al-Thani pour le développement. Le forum, rappelle-t-on, a été créé en 1971 à Cologny à Genève (Suisse) par l'homme d'affaires Klaus Schwab.

A.M.