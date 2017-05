Ooredoo organise des journées de détente pour ses partenaires et leurs familles

Ooredoo, entreprise proche de ses partenaires, a organisé durant ce mois de mai,

des journées récréatives pour ses clients Entreprises et leurs familles en les invitant à partager des moments de détente et de villégiature à Alger et à Oran. Dans un cadre convivial et verdoyant du Terrain de Golf à Alger et du jardin de l’hôtel Le Méridien à Oran, les partenaires de Ooredoo ont bénéficié d’un riche programme d’animations éducatives et sportives en plein air. Durant ces journées récréatives, des espaces ont été aménagés afin de permettre aux enfants et à leurs parents de profiter pleinement de nombreuses activités ludiques, éducatives et sportives : spectacles de clown, ateliers de dessin, de maquillage et de coloriage et différents concours pour les enfants. A travers ces initiatives et actions, Ooredoo Business réitère son engagement auprès de ses clients et partenaires ainsi que sa volonté de consolider ses liens avec eux en leur offrant des moments privilégiés aux côtés de leurs familles.