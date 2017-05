La Bafd, l’Ocde et le Pnud ont publié hier un rapport sur les Perspectives économiques en Afrique :La croissance du produit intérieur brut réel en Algérie a atteint 3,5 %

Le rapport prévoit un taux de croissance est attendu à 3.9 % et 3.7 % en 2017 et 2018 respectivement, grâce aux hydrocarbures et aux investissements dans les infrastructures.

Compte tenu de la forte dépendance de l’Algérie aux hydrocarbures, l’année 2016 a enregistré une poursuite des effets de la baisse de cours du pétrole relève le rapport « les Perspectives économiques en Afrique 2017 », publié, hier par la Banque africaine de développement (BAD), l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et le Programme des Nations unies pour le développement. Tout comme en 2015, souligne le dociment, l’impact de ce choc externe s’est traduit par un creusement des déficits budgétaire et extérieur, son incidence sur le secteur réel restant limitée. La croissance en volume du produit intérieur brut (PIB) s’est établie à 3.5 % en 2016 contre 3.8 % en 2015, suite au rebond de la production des hydrocarbures depuis 2015 (+0.4 %), après neuf années consécutives de baisse. Ce rebond se confirme en 2016, avec une hausse exceptionnelle de 7.7 % au troisième trimestre, en raison du démarrage de nouveaux champs pétroliers dans le nord-est du pays et de la progression des activités de raffinage et de liquéfaction. Le secteur hors hydrocarbures a crû de 3.3 %, marquant pour la première fois en 20 ans une croissance inférieure à celle du PIB global. En matière de finances publiques, les comptes de l’État ont été affectés par la baisse de plus de 60 % des ressources du FRR, une importante épargne budgétaire mise en place en 2000. Tiré des surplus de recettes pétrolières, il a servi entre autres à financer le déficit du budget général. Toutefois, avec une valeur passée de 13 % à 5 % du PIB entre 2015 et 2016, le FRR pourrait ne plus être en mesure, dès 2017, de financer le déficit budgétaire. Celui-ci s’est établi à 13 % en 2016, après le record de 15 % enregistré en 2015. Concernant le secteur extérieur, la balance commerciale a affiché un déficit de 11 % du PIB, contre 8 % en 2015, année durant laquelle son solde est devenu négatif pour la première fois en 16 ans. Le taux de couverture des importations (29 % du PIB) par les exportations (18 % du PIB) s’est établi à 63 %, en légère baisse par rapport à 2015 (74 %), et encore plus loin de l’équilibre (109 %) de 2014. La balance courante a enregistré, en définitive, un déficit de 14 % du PIB en 2016, contre 16 % en 2015, tandis que les réserves officielles de change ont baissé de 20 % pour s’établir à 114 milliards USD à fin 2016. Suite à la contraction des dépôts bancaires en 2015, en raison de la chute des prix du pétrole, la Banque d’Algérie avait eu recours au refinancement des banques pour redynamiser le marché monétaire interbancaire, une première depuis 14 ans. Ainsi, la Banque centrale a émis une instruction (n° 06-2016 du 1er septembre 2016) en vue de mieux préciser le fonctionnement des opérations d’open market afin de permettre leur mise en application effective. La Banque d’Algérie prévoit, à ce titre, quatre types d’opérations : les opérations principales de refinancement (OPR) ; les opérations de refinancement à plus long terme (ORLT) ; les opérations de réglage fin, sans fréquence ni maturité déterminées ; et les opérations structurelles. La Banque d’Algérie a complété cette instruction par l’introduction d’un mécanisme de facilité permanente qui consiste en des apports de liquidités de 24 heures en contrepartie de mise en pension de titres. En définitive, en 2016 la Banque d’Algérie aura mis en oeuvre tous les instruments conventionnels d’une banque centrale de manière à permettre aux banques commerciales de développer leur capacité de crédit. Le taux d’inflation est à la hausse à 6.4 % en 2016 et poursuit son augmentation entamée en 2015 (4.8 %), après deux années consécutives de baisse en 2013 (3.3 %) et 2014 (2.9 %), au lendemain du pic de 2012 (8.9 %). Cette progression est imputable à l’augmentation des prix des biens manufacturés (+9.9 %) et des services (+7.3 %) qui à eux seuls constituent près de 60 % de l’indice des prix. Elle s’explique aussi par la hausse des prix de 30 % du carburant en 2016 et un phénomène d’anticipation de hausse des prix en 2017, lié à l’augmentation attendue de la TVA. Le chômage s’est établi en septembre 2016 à 10.5 % au niveau national, avec un taux de 8.1 % pour les hommes et 20 % pour les femmes. Les jeunes (16-24 ans) restent les plus affectés, à hauteur de 26.7 %. La conjoncture, marquée par la chute des cours du pétrole, a incité les autorités à engager une série de réformes destinées à en mitiger les effets, mais aussi à engager une transformation plus structurelle de l’économie. Dans ce contexte, les autorités algériennes ont proposé un Nouveau modèle de croissance économique 2016-30 (NMCE), adopté en conseil des ministres en juillet 2016, dont la trajectoire budgétaire 2016-19 sert de cadre de politique économique à moyen terme. Le NMCE vise une consolidation budgétaire à court terme et une diversification de l’économie à long terme, de manière à réduire la dépendance de l’Algérie à la rente pétrolière. Les secteurs prioritaires identifiés pour la relance économique du pays sont notamment : l’agriculture, l’industrie, l’énergie, le tourisme et le numérique. C’est ainsi qu’après une décennie comme pays non emprunteur, l’Algérie a signé le 23 novembre 2016 un accord de prêt de 900 millions d’euros (EUR) avec la Banque africaine de développement (BAfD), marquant un nouvel engagement de cette dernière dans le pays. Le taux de croissance est attendu à 3.9 % et 3.7 % en 2017 et 2018 respectivement, grâce aux hydrocarbures et aux investissements dans les infrastructures. L’inflation est projetée autour du niveau objectif de 4 % fixé par la Banque d’Algérie en 2017 et 2018, grâce aux instruments conventionnels mis en oeuvre en 2016. Le déficit budgétaire devrait se réduire progressivement à 6.4 % puis à 3.7 % du PIB en 2017 et 2018, après le pic de 16 % atteint en 2015, en raison de l’objectif fixé par la trajectoire budgétaire 2016-19 de ramener le déficit à un niveau soutenable, autour de 3 % dès 2019. De même, le déficit du compte courant devrait se réduire au cours des deux prochaines années pour atteindre 7.7 % du PIB en 2017 et 4.3 % en 2018, en relation avec l’objectif de baisse de la facture d’importations, dans le cadre de la politique de substitution aux importations du NMCE.