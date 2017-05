18e SITEV : Une occasion pour prendre connaissance des atouts touristiques nationaux

La 18éme édition du Salon international du tourisme et voyages (SITEV) qui a pris fin lundi à Alger au "Palais des expositions" a constitué une occasion pour toutes les parties concernées, citoyens, professionnels, et opérateurs étrangers pour prendre connaissance des atouts touristique de l'Algérie qui sont de nature à contribuer à l'ériger en destination touristique unique en son genre.

Avec la participation de plus de 220 exposants, dont 25 participants représentant 12 pays arabes et étrangers, la 18 édition du SITEV a été marquée par la richesse des offres touristiques proposées aux clients par les différentes agences touristiques. Représentant le syndicat national des agences touristiques et gérant d'une agence touristique privée, Abderaaouf Oudjida a indiqué à l'APS que ce salon "nous a permis de faire connaître au citoyen algérien le produit touristique disponible et l'inciter à passer ses vacances en Algérie" Le manque de structures d'accueil a fait que "les prix demeurent élevés par rapport à ceux proposés dans les pays voisins", a ajouté M. Oudjida, appelant dans ce contexte à "soutenir l'investissement dans les structures hôtelières et renforcer le partenariat avec tous les opérateurs, en vue de proposer des prestations touristiques répondant aux attentes des clients". Il a mis en avant la nécessité pour les autorités concernées d"accompagner et d'assister les agences touristiques", tout en relevant l'importance d'ancrer la culture touristique au sein de la société et de proposer des prix compétitifs en adéquation avec toutes les bourses. Pour sa part, le chargé de communication à l'Office national algérien de tourisme (ONAT), Adel Gana a exposé toutes "les offres touristiques proposées par son établissement durant ce salon, en vue de permettre aux citoyens de passer leurs vacances d'été dans les différentes wilayas côtières". Le même responsable a affirmé que l'ONAT a proposé aux citoyens "des appartements équipés au niveau des wilayas d'Oran, Ain Temouchent, Bejaia, Jijel, Tipaza, Skikda et Annaba, outre des camps de toile à des prix compétitifs à raison de 6000 da/j pour six personnes". Pour sa part, le chargé de communication au Touring Club Algérie (TCA), M. Kaddour Redouane a mis l'accent sur l'importance d' "accorder la priorité au tourisme intérieur en dépit de toutes les insuffisances auxquelles est confronté le secteur, notamment en matière d'hébergement". M. Kaddour a indiqué que le club touristique a présenté, lors de ce salon, un programme touristique diversifié répondant aux goûts de la clientèle de l'intérieur et de l'extérieur du pays, ajoutant que " l'Office veille au renforcement du tourisme intérieur par l'ouverture de grandes perspectives pour l'investissement, en vue de construire des villages touristiques à proximité des villes côtières, particulièrement dans les régions de " Rachgoun" (Ain Témouchent) et de "Zemmouri" (Boumerdes). Par ailleurs, de nombreux citoyens ayant visité ce salon en vue de choisir la destination touristique pour leurs vacances ont insisté sur l'impératif de " revoir les tarifs qui demeurent très élevés comparativement aux tarifs bas offerts par certains pays voisins ". A cet effet, un visiteur a révélé que son choix s'est porté, cette année, sur Hammamat en Tunisie,en raison des frais de séjour inférieurs à ceux pratiqués en Algérie.

A.A.