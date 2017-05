Un rapport évoque la désindustrialisation de l’Algérie au cours des trois dernières décennies : L’industrie manufacturière hors hydrocarbures ne représente que 5 % du PIB

Au cours de la dernière décennie, le secteur privé a pris une importance de plus en plus marquée dans l’industrie manufacturière hors hydrocarbures (IMHH) relève le rapport Le rapport annuel « Perspectives économiques en Afrique » publié par la BAD, le Centre de développement de l’OCDE et le PNUD.

En effet, indique le document, il avait bénéficié d’une dynamique et d’une visibilité accrue depuis la libéralisation de l’économie, notamment par la mise en œuvre, en 1988, d’un dispositif législatif et réglementaire relatif à l’orientation des investissements économiques privés nationaux. Ces réformes ont induit l’ouverture du commerce extérieur et le recul du secteur public, suite à la liquidation de plusieurs entreprises publiques non rentables (1989-2006) et la privatisation de 417 entreprises publiques (2003-07). En 2015, l’IMHH a compté pour environ 5 % du PIB, alors qu’elle en représentait environ 35 % à la fin des années 80, indiquant une certaine désindustrialisation de l’Algérie au cours des trois dernières décennies. En 2015, le secteur privé a contribué à hauteur de 77 % à la valeur ajoutée de l’IMHH et compte 97 % des 95 447 unités industrielles actuelles (contre 14 000 en 1988). Moins de 0.5 % d’entre elles présentent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 27 millions USD. En termes de valeur ajoutée, le secteur privé domine dans les branches suivantes : cuirs et chaussures (à 90 %), textile (87 %), agroalimentaire (87 %), chimie, plastiques et médicaments (78 %) ainsi que les matériaux de construction (52 %). En revanche, l’industrie manufacturière des hydrocarbures (IMH) est dominée par le secteur public, le secteur privé national en étant absent. Ainsi, le secteur public industriel marchand reste prépondérant dans les branches suivantes : énergie (100 %), industries diverses (94 %), industries sidérurgiques, métalliques, mécaniques, électriques et électroniques (93 %), mines et carrières (90 %), transformation des hydrocarbures (88 %) ainsi que bois, liège et papier (51 %). Ce secteur public industriel a connu une chute régulière de certaines de ses productions. Ainsi, l’indice de production du deuxième trimestre 2016 (base 100 en 1989), se chiffre à 45, contre 74 en 1996, pour l’industrie manufacturière. Parmi les branches préservées figurent l’énergie (indice de 535), les liants hydrauliques (191), le raffinage (156) et la liquéfaction du gaz naturel (110). Cette désindustrialisation s’est accompagnée d’un chômage important d’ouvriers spécialisés et de cadres du secteur public et ses activités sous-traitantes, formant ainsi un nouveau vivier d’avenir pour le secteur privé.

Recul de la productivité

En 2016, l’industrie a occupé près de 1.5 million de travailleurs, soit 13.5 % de l’emploi, qui a connu dans ce secteur une augmentation annuelle sur la décennie de 1.5 %. Vue sous l’angle de la performance industrielle, la productivité apparente, toutes branches confondues, est passée de 48 500 à 28 500 USD par personne occupée entre 2005 et 2015, marquant un recul moyen de 5 % par an, imputable à la dévaluation du DZD et à la baisse du prix du baril de brut. Hors hydrocarbures, la productivité est nettement inférieure, soit 5 844 USD en 2015. Trois décennies après l’amorce des réformes, l’industrie en Algérie reste dominée par les hydrocarbures, qui constituent sa principale ressource. Les exportations hors hydrocarbures ne dépassent pas 2 milliards USD. En termes organisationnels, prenant exemple de l’expérience de la société pétrolière nationale Sonatrach qui, dès l’origine, s’est structurée en filières autour des hydrocarbures, le secteur s’est structuré en sociétés nationales. Par la suite, tout en restant fidèle à la filière, l’organisation a évolué, au plan juridique, au fur et à mesure de la mise en oeuvre de réformes et la disparition successives des anciennes structures (fonds de participation, holding, sociétés de participation des capitaux de l’État), pour aboutir en 2014 aux groupes industriels. Selon l’argumentaire appuyant leur création, ces derniers devaient tirer les enseignements du passé et présenter des tailles critiques, facilitant les synergies et bénéficiant des complémentarités et des capacités de déploiement sur les marchés. Il y aurait absence d’intermédiation entre l’entreprise et l’État propriétaire du capital. Se fondant sur ce mode organisationnel, la stratégie de relance industrielle a eu pour objectif la diversification des activités et la réduction de la dépendance aux hydrocarbures. Dans cette perspective, 13 filières prioritaires devraient porter les industries en matière de valorisation des ressources naturelles, de développement et d’intégration des activités d’amont en aval, en améliorant le tissu industriel et en favorisant la promotion du partenariat national et international tout en renforçant le potentiel des ressources humaines. Les objectifs de la nouvelle stratégie industrielle visent à moderniser l’industrie algérienne pour la porter au standard international de compétitivité et d’attractivité et atteindre, sans compression des effectifs, une croissance de 7 % à partir de 2019. Dans son volet territorial, la stratégie industrielle a retenu la création de zones industrielles pilotes à Oran, Mostaganem (à l’Ouest) Sétif, Arréridj et Annaba (à l’Est). Un nouveau Code des investissements a été promulgué en 2016, qui prône une libéralisation des régimes d’investissement et la possibilité de privatisation des actifs appartenant à l’État. Ce changement de cap devrait favoriser l’investissement national et étranger. L’Algérie compte près de 2.7 millions d’entrepreneurs privés dont 16 % opèrent dans l’industrie. Plusieurs catégories d’entrepreneurs cohabitent, différenciés par leurs origines et modes de gestion, notamment. Les entrepreneurs privés du secteur industriel proviennent généralement de la sphère commerciale, avec un caractère familial dominant. Une catégorie particulière d’entrepreneurs, constituée de professionnels, généralement d’universitaires, s’est investie dans la fabrication de produits spécialisés, après un passage par l’importation et/ou la distribution grossiste, leur permettant ainsi d’accumuler du capital. Des cadres et ouvriers spécialisés, victimes du dégraissement dans le secteur public, ont joué un rôle important dans la création d’entreprises privées (notamment des TPE et des PME). De manière générale, au fil des ans, l’entrepreneur algérien s’est rapproché de l’autorité publique jusqu’à en devenir un partenaire incontournable.