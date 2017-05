Visa: L’ambassade de France facilite l'avancement du rendez-vous auprès de TLS contact

L'ambassade de France en Algérie a indiqué hier que les personnes disposant déjà d’un rendez-vous obtenu auprès de TLS contact, pour l'obtention d'un visa Schengen délivrés à Alger, et devant l’avancer pour une raison "impérative", peuvent adresser une requête, par le biais d'un courrier électronique.

"Afin d’apporter une réponse adaptée aux demandes urgentes d’avancement de rendez-vous, les personnes qui disposent déjà d’un rendez-vous obtenu auprès de TLS contact mais qui doivent l’avancer pour une raison impérative, peuvent adresser une requête, par courrier électronique, à l’adresse suivante: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. ", a précisé un communiqué de l'ambassade, indiquant que "le consulat général à Alger s’emploie à normaliser cette situation". Cependant, il est souligné que les demandes en question doivent présenter un caractère "humanitaire ou médical, professionnel ou relevant des obligations internationales de la France". "Elles devront impérativement être accompagnées de pièces justificatives et seront traitées en priorité, dans les meilleurs délais possibles", a expliqué le communiqué. Il est indiqué également que les personnes qui rencontrent des difficultés pour obtenir un rendez-vous sur le site internet de TLScontact peuvent solliciter l’assistance informatique du prestataire via le site web en choisissant la rubrique "nous contacter: https://fr.tlscontact.com/dz/alg/inquiry.php" "Le service des visas du consulat général à Alger ne recevant pas de public, il est en revanche inutile de se déplacer pour obtenir un rendez-vous ou une demande d’avancement de rendez-vous", a ajouté le communiqué. A l’approche de la saison estivale, un nombre très élevé de demandes de visas remplit le planning en ligne du prestataire TLS contact au maximum de sa capacité sur les 6 prochains mois, relève la même source. Toutefois, "les créneaux pour les prises de rendez-vous continuent d’être ouverts chaque jour et se libèrent au fur et à mesure de la progression du calendrier, mais en nombre limité par les capacités de traitement. La prise de rendez-vous reste cependant une étape obligatoire".

A.A