Coopération : Accord Air Algérie-Amadeus pour un nouveau système de gestion des passagers

La compagnie Air Algérie et le groupe international Amadeus IT, spécialisé dans les systèmes de réservation et de la vente des services de voyage, ont signé jeudi à Alger un accord pour l'installation au niveau de la compagnie aérienne nationale un système intégré de gestion des passagers plus performant.

Cet accord a été signé par le directeur de la division commerciale d`Air Algérie Zohir Houaoui et la vice-présidente de la filiale IT solutions d'Amadeus, Julia Sattel, en présence du Directeur général par intérim de la compagnie, Bakhouche Alleche. Cette nouvelle plateforme, qui devrait être opérationnelle à partir de décembre 2017, remplacera le système de réservation actuel des vols qui a montré ses limites suite aux progrès technologiques enregistrés ces dernières années dans ce domaine, a expliqué à la presse M. Houaoui qui chapeaute ce projet. Outre la réservation, le nouveau système, baptisé "Passenger services system", va permettre une gestion automatique de la billetterie, de l'émission des billets, de l'enregistrement, du e-paiement, du service web et du programme de fidélisation d'Air Algérie. Il permettra aussi une gestion automatique de l'inventaire de la compagnie et de ses revenus ainsi que la mise en place d'un système d'intelligence économique, un outil d'aide à la gestion qui permet à Air Algérie d'être à l'écoute de sa clientèle. Ce partenariat permettra aussi une plus grande collaboration entre Air Algérie et les intermédiaires agréés et agences de voyage, et ce, en partageant la même plateforme de réservation de billets et de vente des produits de voyage. Amadeus est présent depuis plusieurs années en Algérie à travers son système GDS (Global distribution system) qui permet aux agences de voyages de se connecter aux systèmes de réservation des compagnies aériennes. "Notre objectif est d'offrir plus de flexibilité et d'accessibilité à nos clients à travers un outil assez performant", selon lui. "A travers ce système intégré, Air Algérie pourra réduire ses charges d'exploitation et de distribution, accroitre ses revenus et offrir un service personnalisé aux passagers de la compagnie", a affirmé de son côté M. Alleche. En outre, ce projet vise à simplifier la gestion de l'entreprises et offrir de nouveaux services à la clientèle, une stratégie majeure pour la compagnie en matière de modernisation et de développement des processus commerciaux et opérationnels, selon lui.

APS