Habitat : Paiement de 60 milliards de DA au titre des redevances dues aux maitres d'œuvre

Le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune a affirmé, vendredi à Alger, que près de 60 milliards de dinars seraient payés au titres des redevances dues aux maitres d'œuvre en charge des projets de réalisation de logements.

Tebboune qui intervenait en marge de la cérémonie d'installation du nouveau ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Youcef Cherfa, a indiqué que "La Caisse nationale du logement (CNL) versera, cette semaine aux maitres d'œuvre, 60 milliards de dinars. Le dossier des redevances impayées dues à ces entreprises sera, ainsi, définitivement clos". Pour le Premier ministre, le dossier de financement ne constituera plus une entrave à l'avancement des projets de réalisation de logements, ce secteur étant inscrit au titre des priorités pour ce qui est des dépenses publiques. La CNL avait débloqué, il y a quelques jours, 74,60 milliards de dinars au profit des entrepreneurs et maitres d'œuvre chargés de la réalisation des projets de logement dans les formules Location-vente" (AADL) et logements publics locatifs (LPL-social). 14,78 milliards de dinars avaient été débloqués au profit des maitres d'œuvre chargés de la réalisation de logements AADL et 59,82 milliards de dinars au profit des maitres d'œuvre chargés de la réalisation des projets de logements LPL (social).

Youcef Cherfa prend ses fonctions à la tête du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville

Le nouveau ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Youcef Cherfa, a pris, vendredi à Alger, ses nouvelles fonctions en remplacement d’Abdelmadjid Tebboune, nommé Premier ministre par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Lors de la cérémonie de passation de pouvoirs, M. Tebboune a précisé que "Monsieur Cherfa a gagné la confiance du président de la République grâce au travail qu'il a accompli dans la wilaya de Annaba qui a connu un saut qualitatif depuis son arrivée", mettant en avant l'accélération "notable" de la cadence de distribution de logements et l'éradication des bidonvilles dans cette wilaya et l'apparition des premiers contours de la nouvelle ville de Draâ Errich. Le Premier ministre a réaffirmé son engagement en faveur de la réalisation du programme du président de la République dans le secteur de l'Habitat, soulignant que "les projets se poursuivront au même rythme, toutes formules confondues". M. Tebboune a assuré que le dossier des souscripteurs AADL de 2001 et 2002 "sera clos en 2017 à travers l'ensemble du territoire national", annonçant la distribution progressive, à partir de cette année, des logements AADL aux souscripteurs de 2013. Le Premier ministre a fait part de son "soutien total" aux efforts consentis dans le secteur, notamment par la mise à disposition des financements nécessaires aux projets, insistant sur le fait que le secteur "ne connaîtra plus aucun problème de financement à l'avenir". La Caisse nationale du logement (CNL) versera, la semaine prochaine, près de 60 milliards de dinars aux maîtres d'oeuvre en charge des projets de logements, a-t-il dit, précisant que "le dossier des redevances impayées sera, ainsi, définitivement clos". M. Cherfa a, pour sa part, adressé ses remerciements au président de la République pour la confiance qu'il a placée en lui, soulignant sa détermination à "mettre pleinement en oeuvre le programme du secteur". "Nous poursuivrons la mission avec le même dynamisme, d'autant que le problème de financement ne se posera plus", a-t-il soutenu, se disant "convaincu de la capacité du secteur à atteindre les objectifs fixés". M. Cherfa qui a été nommé jeudi par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, occupait depuis 2015 le poste de wali d'Annaba, après avoir occupé celui de wali de Laghouat en 2010. Né en 1954 à Batna, M. Cherfa a également occupé plusieurs postes, dont celui de secrétaire général des wilayas de Souk Ahras et de Batna.

APS