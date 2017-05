Reflétant l’option prise par les autorités de solliciter le marché intérieur pour ses besoins de financement : L’encours de la dette intérieure a connu une hausse de 137 % entre 2015 et 2016

Si en termes de variation l’on observe plus qu’un doublement, l’encours reste toutefois à un niveau soutenable de 19 % du PIB fin 2016, contre 8.3 % fin 2015.

En raison de la chute des cours du baril du pétrole, l’Algérie est passée d’une longue période d’excédent structurel de liquidité à une situation de besoin de refinancement, une première en 14 ans relève le rapport publié récemment par la Banque africaine de développement, le Centre de développement de l’OCDE et le Programme des Nations unies pour le développement. La Banque d’Algérie a donc eu recours au refinancement des banques pour redynamiser le marché monétaire interbancaire. Dans ce cadre, elle a émis en 2016 plusieurs instructions, parmi lesquelles la fixation du taux de réescompte à 3.5 % et des modalités de fonctionnement des opérations d’open market, ainsi que les conditions des facilités de prêt marginal pour satisfaire aux besoins temporaires de liquidités des banques. Au niveau des agrégats, la masse monétaire (M2) a connu une croissance modeste de 1.8 % en 2016, toutefois en légère progression par rapport à 2015 (+0.13 %). Cette situation contraste avec le fort rythme d’expansion monétaire en 2014 (+14 %). Cette stabilisation des liquidités monétaires et quasi-monétaires est surtout liée à la baisse substantielle des dépôts à vue dans les banques en 2015 (-12 %), après leur forte croissance en 2014 (+25 %), ainsi que la contraction encore plus prononcée des dépôts dans le secteur des hydrocarbures en 2015 (-41 %). La quasi-monnaie (notamment les dépôts à terme en dinars et les dépôts en devises), s’est toutefois accrue de 8.9 % en 2015, indiquant une certaine résilience de cet agrégat face au choc externe. L’analyse des contreparties de la masse monétaire est surtout marquée par la forte baisse des créances de l’État en 2015 (-129 %), sous l’effet notamment de l’utilisation du FRR, dont un amenuisement est projeté en 2017, ainsi que par la progression des crédits à l’économie, de 14 %. Le dinar algérien (DZD) s’est déprécié de 20 % par rapport au dollar américain (USD) et de 3.8 % face à l’euro (EUR), et a permis de compenser en partie la chute de recettes d’hydrocarbures. Son taux de change effectif réel demeure surévalué, en raison de l’élargissement du différentiel d’inflation et de tensions sur les marchés des changes. L’inflation a quant à elle poursuivi sa hausse pour s’établir à 6.4 % en 2016, à la suite des 4.8 % affichés en 2015, des niveaux supérieurs au plafond de 4 % fixé par la Banque d’Algérie, respectés en 2013 (3.3 %) et 2014 (2.9 %). Cette progression est imputable à l’augmentation des prix des biens manufacturés (+9.9 %) et des services (+7.3 %) qui à eux seuls constituent près de 60 % de l’indice des prix. Plusieurs hypothèses sont avancées pour expliquer cette évolution, notamment l’impact des restrictions aux importations, la dépréciation du dinar, l’augmentation des prix du carburant de 30 % ainsi que l’anticipation de hausse prévue des prix suite à l’augmentation des taux de TVA, en 2017.

Conséquence de la baisse du cours du baril de pétrole, les comptes de l’État ont été affectés de manière notable. Le déficit budgétaire a atteint 15 % et 13 % du PIB en 2015 et 2016, et l’épargne nationale du FRR a connu une baisse drastique, passant de 26 % du PIB en 2014 à 12.5 % en 2015, puis à 4.5 % 2016, puis un niveau attendu à 0.5 % PIB en 2017. Face à cette situation, l’Algérie devra faire appel à des financements aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. L’encours de la dette intérieure a connu une hausse de 137 % entre 2015 et 2016, reflétant ainsi l’option prise par les autorités de solliciter le marché intérieur pour ses besoins de financement, notamment dans le cadre de l’emprunt national de croissance économique (ENCE). Si en termes de variation l’on observe plus qu’un doublement, l’encours reste toutefois à un niveau soutenable de 19 % du PIB fin 2016, contre 8.3 % fin 2015. La dette intérieure comprend deux principales composantes. La première, la dette d’assainissement, constitue 55 % de l’encours en 2016. Elle est émise au profit des banques publiques dans le cadre de l’assainissement des créances non performantes inscrites dans leur portefeuille. La seconde, la dette courante (45 % du stock total), porte surtout sur les émissions sur le marché des valeurs de l’État et couvre plusieurs maturités allant de trois mois à 15 ans. En matière d’endettement extérieur, l’Algérie a poursuivi de 2004 à 2015 une politique de désendettement et de non recours à l’emprunt extérieur. C’est ainsi qu’à fin 2015, l’encours de la dette publique extérieure ne représentait que 0.5 % du PIB, pour une valeur de 720 millions USD. Avec l’introduction dans Loi de finances 2016 de la possibilité de recourir aux financements extérieurs, les autorités algériennes ont sollicité de la BAfD pour un appui budgétaire. Cette opération d’un montant de 900 millions EUR (soit 1 milliard USD) est destinée à soutenir un ensemble de réformes envisagées dans le cadre de la trajectoire budgétaire 2016-19, faisant de la BAfD la première institution multilatérale sollicitée par l’Algérie, après plus d’une décennie comme pays non emprunteur. Ainsi, à fin 2016, l’encours de la dette extérieure s’est établi à 1.52 milliard USD, équivalant à environ 1 % de son PIB. D’un niveau soutenable, cet encours est composé aux trois quarts de dettes courantes (État emprunteur) et au quart de dette publique externe garantie. À titre de comparaison, la dette extérieure représentait plus du tiers du PIB en 2004. Pour 2017, l’encours de la dette extérieure est projeté à 0.8 % du PIB, tandis que celui de la dette intérieure baisserait à 16 % du PIB.