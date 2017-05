Santé : Le ministère de la Santé poursuit le dialogue avec les partenaires sociaux

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière poursuivra le dialogue engagé avec les partenaires sociaux jusqu'au mois de juillet, a appris lundi l'APS auprès d'un responsable au ministère.

Le ministère de la Santé poursuit ses consultations avec 19 syndicats du secteur pour faire le point sur les revendications qui ont d'ores et déjà été satisfaites et celles en suspens et mettre en place une feuille de route pour l'évaluation des résultats obtenus, a indiqué le conseiller chargé du dialogue avec les partenaires sociaux, Nacer Grim, précisant que le dialogue entamé le 25 mai se poursuivra jusqu'au 4 juillet. Tous les partenaires sociaux sont concernés par ces rencontres en vue de promouvoir le dialogue dans le secteur et prendre en charge toutes les revendications en suspens, a ajouté le responsable. Evoquant l'absence prolongée du Syndicat national des praticiens de santé publique (SNPSP), présidé par Lyes Merabet, de telles consultations, M. Grim a affirmé que le ministère "n'a jamais exclu aucun syndicat", soulignant que les représentants de tous les corps avaient été invités.

R.N