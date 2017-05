Selon le rapport annuel “Perspectives économiques en Afrique”, Le phénomène de la pauvreté reste statistiquement mal cerné en Algérie.

Selon l’Indice du développement humain (IDH) du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), en 2016, l’Algérie s’est classée au 82e rang mondial (sur 186 pays), améliorant d’une position son score de 2015 et de 11 places celui de 2014.

Au niveau africain, le pays se classe en 3e position, tout comme en 2015, après Maurice (57e mondial) et les Seychelles (63e) relève le rapport annuel “Perspectives économiques en Afrique”, résultat d’un travail de collaboration entre la Banque africaine de développement, le Centre de développement de l’OCDE et le Programme des Nations unies pour le développement. « Ce classement vient corroborer les bonnes performances dans l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) au terme de leur évaluation finale en 2015, avant la mesure des Objectifs du développement durable (ODD) de l’agenda post-OMD « estime le rapport. En 2016, l’indice Ibrahim sur la gouvernance (IIAG) a classé l’Algérie à la 7e place des 54 pays africains du point de vue du développement humain. En matière d’éducation, de protection sociale et de santé, l’IIAG classe l’Algérie aux 6e, 7e et 8e rangs, respectivement. Le rapport évoque le projet de loi sanitaire « prise dans le but d’améliorer et de moderniser la gestion des services de santé et de nutrition ». Ses dispositions prévoient un meilleur accès aux soins, y compris dans le secteur privé. À ce titre, le partenariat public-privé (PPP) est encouragé pour permettre une meilleure intégration des structures privées de santé dans le système national et le réseau global des soins. Les principes fondamentaux de gratuité, d’universalité et d’accès aux soins y sont confirmés. Concernant les grandes pandémies, les prévalences du HIV/Sida, du paludisme et de la tuberculose restent limitées. En effet, l’Onusida estime la prévalence chez les adultes âgés de 15 à 49 ans inférieure à 0.1 %. Les décès annuels causés par le HIV/Sida restent inférieurs à 200. Le pays est en phase d’éradication du paludisme, dont les manifestations sont localisées dans les villages frontaliers du sud du pays. En 2015, il y a été recensé 89 cas provenant de pays voisins, soit 0.22 cas pour 100 000 habitants. L’Algérie s’est engagée auprès de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans le processus de certification de son élimination. Quant à la tuberculose pulmonaire, sa prévalence est passée de 150 à 17 cas pour 100 000 habitants du début des années 1970 à la période 2014-15. Ce recul significatif traduit la prise en charge effective de cette maladie dont l’éradication est prévue à l’horizon 2030. Des efforts restent à faire pour améliorer la qualité de l’éducation. Ainsi, une réforme de l’école a été lancée en 2016 par l’Éducation nationale. Le pays a fait des progrès remarquables dans l’accès universel à la scolarisation. En 2015-16, 99 % des enfants âgés de six ans ont été scolarisés alors qu’ils n’étaient que 43 % en 1966. De même, une Stratégie nationale d’alphabétisation 2007-16 a été mise en œuvre et a permis l’alphabétisation de 3.5 millions d’adultes dont 86 % de femmes.

L’action de protection sociale des autorités reste importante

Le phénomène de la pauvreté reste statistiquement mal cerné en Algérie selon le rapport. L’enquête de l’Office national des statistiques (ONS) sur les dépenses de consommation des ménages de 2011 indique que la pauvreté touche environ 4 millions de personnes, dont 75 % en milieu rural. L’intérêt accordé à la lutte contre la pauvreté date des années 90, période au cours de laquelle l’Algérie mettait en œuvre un programme d’ajustement structurel. Durant la période faste (2000-14) des cours élevés du baril de pétrole et de protection sociale élevée, cet intérêt s’est amoindri pour réapparaitre dès 2015, avec la baisse drastique des ressources extérieures. À cet effet, l’IIAG 2016 classe l’Algérie à la 22e place pour l’intérêt donné aux priorités à la réduction de la pauvreté en 2015. Néanmoins, cet indice permet de classer le pays à la 4e place du point de vue du niveau de pauvreté en Afrique. Ce classement correspond à une place près à celui de de l’IDH de 2015. L’action de protection sociale des autorités reste importante aussi bien par les moyens mobilisés (autour de 30 % du PIB) que la diversité des programmes. La contrainte de ressources apparue en 2015, pour ne pas être un handicap, devrait aller dans le sens de la rationalisation du système de protection sociale, basée sur une meilleure appréciation de la pauvreté et des populations vulnérables. Celui-ci repose sur cinq caisses nationales recouvrant l’essentiel des catégories de la population active (73 %) y compris les chômeurs et les retraités. Le système de protection sociale (80 % de la population) est renforcé par des dispositifs tels que le filet social, l’allocation forfaitaire de solidarité (AFS), l’indemnité d’activité d’intérêt général (IAIG), l’indemnité de soutien pour salaire unique (Ipsu), les allocations familiales (AF) et l’indemnité complémentaire d’allocation familiale (Icaf). Le filet de protection du pouvoir d’achat intègre les indemnités et allocations : Ipsu, AF et Icaf sont destinées aux chefs de famille actifs disposant de revenus ne dépassant pas 7 000 dinars par mois, fixés par l’enquête sur les dépenses de consommation des ménages de l’ONS de 1988. L’objectif du filet social est d’assurer un niveau de vie minimum aux populations démunies ou vulnérables par l’octroi d’allocations et d’indemnités. Le filet social comprend l’AFS et de l’IAIG. Il intervient dans la lutte contre la précarité, le dénuement et la pauvreté des populations fragilisées par les réformes.

L’offre de travail reste insuffisante

En septembre 2016, le marché du travail comptait une population active de 12.1 millions de personnes (moins du tiers de la population totale) dont 2.4 millions de femmes. La population occupée est estimée à 10.9 millions de personnes, dont 1.9 millions de femmes, soit 17.6% de la population occupée totale. Avec 1.3 million de personnes en quête d’emploi, le chômage frappe 10.5 % de la population active, affectant 8.1 % des hommes, 20 % des femmes et 26.7 % des 16-24 ans. Si les jeunes adoptent une attitude flexible en matière d’emploi et de mobilité géographique, en revanche, les employeurs sont réticents à l’embauche des primo demandeurs d’emploi. La part de l’informel dans l’emploi, au sens de la non-affiliation à la sécurité sociale, est de l’ordre de 39 % de la population occupée. Malgré les programmes de relance économique et les différents dispositifs de soutien à l’emploi, l’offre de travail reste insuffisante. En matière de relation de travail, la pratique révèle la méconnaissance du salarié comme de l’employeur des règles juridiques en vigueur. La relation contractuelle est largement favorable à l’employeur. Sachant que la majorité des recrutements se fait sous contrats à durée déterminée (CDD), l’emploi s’avère précaire, d’autant que les recours éventuels à l’Inspection du travail en cas de conflit aboutissent rarement.

A.S.