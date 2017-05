La mesure touchera 2,8 millions de retraités : Valorisation de 2,5% des pensions de retraite en juin

Le ministre du Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, Mourad Zemali, a annoncé hier à Alger une valorisation de 2,5 % des pensions et allocations de retraite au mois de juin prochain sur décision du président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

"Le président de la République a décidé d'une augmentation annuelle des pensions et des allocations de retraite de l'ordre de 2,5%, qui touchera 2,8 millions de retraités", a indiqué le ministre à l'occasion de l'ouverture d'un marché de solidarité pour le mois de ramadhan à la place du 1er mai, précisant que ces augmentations "seront versées au mois de juin avec effet rétroactif à partir du 1 mai dernier". M. Zemali qui était accompagné par le ministre de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche, Abdelkader Bouazgui, de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition féminine, Mme Ghania Eddalia, et du Secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Abdelmadjid Sidi Saïd, a souligné, que "l'incidence financière de cette mesure pour l'année 2017 est de l'ordre de 20 milliards DA". Il a relevé, dans ce sens, que le taux de la revalorisation a été défini en tenant compte des équilibres financiers et de la situation actuelle de la Caisse nationale de retraite (CNR), précisant que la dépense annuelle de la CNR est de l'ordre de 1.000 milliards DA. Il a souligné, à cet effet, "la nécessité de valoriser les pensions et les allocations de retraite, tout en assurant la pérennité du système national des retraites", rappelant que "rééquilibrer la situation financière de la CNR est un des objectifs du secteur". Le ministre a souligné, par la même occasion, qu'en tenant compte de l'année 2017, le taux global des revalorisations a atteint, depuis 2010, près de 60%". Pour sa part, Sidi Saïd a salué la décision prise par le président de la République, indiquant que la revalorisation des retraites "constitue une des préoccupations de l'UGTA".