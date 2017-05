Le Brent à moins de 52 dollars hier à Londres : La réunion de l’OPEP n’a pas eu d’impact sur les marchés

Les prix du pétrole baissaient mardi en cours d'échanges européens sur un marché, digérant peu à peu la réunion de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de ses partenaires ayant abouti au renouvellement de l'accord de réduction de la production de neuf mois.

En milieu de journée, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet valait 51,80 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 49 cents par rapport à la clôture de lundi. Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour la même échéance perdait 25 cents par rapport à la clôture de vendredi, à 49,55 dollars. Le marché américain est resté fermé lundi en raison d'un jour férié aux Etats-Unis. Les cours de l'or noir, qui avaient grimpé à leur plus haut niveau en plus d'un mois jeudi, ont dégringolé avec la réunion de l'Organisation avant de remonter vendredi et de se stabiliser en ce début de semaine. "Les investisseurs restent de marbre après la réunion de l'Opep, et les prix tanguent dangereusement vers les 50 dollars", a noté un analyste. L'Opep et ses partenaires ont décidé de renouveler pour neuf mois, jusqu'en mars 2018, leur accord de réduction de la production, une décision amplement anticipée par les marchés puisque la Russie et l'Arabie Saoudite, plus grands producteurs participant à l'accord, soutenaient cette décision. "La négativité du marché n'est pas tant due à l'Opep qu'à la crainte que les producteurs de schiste américains relancent leur production", a expliqué un autre analyste. Les pétroliers américains, qui ont des cycles de production très courts, peuvent profiter des hausses de prix créées par les efforts de l'Opep pour gagner des parts de marché. "La réaction des prix a été négative, mais il y a du bon dans l'accord. Comme l'a dit le PDG de Total, Patrick Pouyanné, cela permet d'avoir un horizon jusqu'en 2018", ont souligné des analystes. Selon eux, la demande devrait grimper plus vite que l'offre jusqu'à la fin de l'année, mais la situation devient à nouveau incertaine après la conclusion de l'accord, en mars 2018.