Solidarité/Ramadhan : Début de la campagne de don de sang dans plus de 50 mosquées d'Alger

La campagne de don de sang a débuté mercredi à Alger dans plus de 50 mosquées et se poursuivra pendant tout le mois sacré de Ramadhan, a indiqué à l'APS le Directeur de la communication au sein de l'Agence nationale du sang (ANS), Kiri Sofiane.

Cette action de solidarité supervisée par le ministère de la Santé en collaboration avec la Direction des affaires religieuses et des Wakfs sera lancée au niveau de la mosquée El Firdaous à Douera (ouest d'Alger) et se poursuivra jusqu'au 23 juin prochain, a précisé M. Kiri qui ajoute que des autobus ont été mobilisés à proximité des mosquées à travers les 57 communes que compte la wilaya d'Alger, et ce, pour les besoins de la collecte de sang. Soucieuse de contribuer aux diverses actions de solidarité initiées au cours du mois de Ramadhan, l'ANS entame l'opération de collecte de sang, en coordination avec les structures de transfusion sanguine au nombre de 16 à Alger sur les 217 centres répartis au niveau national, et ce, en vue d'approvisionner en sang les divers services hospitaliers de la capitale, a souligné M. Kiri. Depuis 2008, l'ANS organise tout au long du mois de Ramadan à travers les différentes mosquées reparties sur le territoire national, une campagne de don de sang. Pour ce faire, l'Agence a diffusé sur son site web le programme de ladite campagne. A travers l'organisation des campagnes de don du sang pendant le mois de Ramadan, l'ANS vise à inciter les citoyens à adhérer à cette opération, et à ancrer la culture de don de sang au sein de la société, pendant tous les jours de l'année et non seulement pendant les occasions religieuses ou pour les besoins de dons de sang familiaux. Ayant réussi à collecter près de 44.000 poches de sang pendant le mois de Ramadhan 2016 au niveau national à la faveur de la campagne de don du sang, l'ANS ambitionne d'augmenter le nombre de donneurs ainsi que la quantité de sang collectée durant cette campagne du Ramadhan afin d'éviter un manque dans certains groupes sanguins rares. Dans ce contexte, M.Kiri a déclaré que l'Agence élabore un plan annuel pour la transfusion et don de sang et organise des campagnes de sensibilisation au niveau national, assurant que tous les centres de transfusion sanguine hospitaliers disposent d'"un stock de sécurité" en cas de catastrophes ou d'urgences. Le responsable a affirmé que son institution mène pendant toute l'année des actions de sensibilisation à l'importance du don de sang, à travers l'élargissement du programme de don de sang contracté par l'ANS avec les différentes sociétés , entreprises et universités outre les campagnes de sensibilisation au profit de toutes les catégories. Dans le meme contexte, M. Kiri a indiqué que c'est la première qu'une action de solidarité est organisée au niveau du Bastion 23 (palais des Rais) pour encourager l'opération de don de sang au niveau des espaces culturels et historiques.

A.A