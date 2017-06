Le P-dg de Sonatrach en visite à Rhourd-Ennous : Appel à l'optimisation des coûts de production des hydrocarbures

Le P-dg de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, a appelé, hier à Illizi, les cadres et les travailleurs du groupe à augmenter la productivité tout en minimisant les coûts de production pétrolière et gazière pour faire face au recul des prix de pétrole.

"Nous étions dans une période où les prix du baril de pétrole frôlaient les 150 dollars le baril, mais là, nous ne sommes qu’à 40 à 50 dollars le baril. Pour y faire face, il y a des ajustements à faire dans notre fonctionnement. On doit tout d’abord réduire les coûts de notre production et augmenter la productivité", a soutenu M. Ould Kaddour lors d’une rencontre avec le personnel de la direction régionale de cette société à Rhourd-Ennous (Illizi) dans le cadre d'une visite de travail et d’inspection du complexe gazier de la région. Le premier responsable de Sonatrach a relevé la nécessité d’augmenter la rentabilité des projets engagés par ce groupe et d’optimiser les coûts des activités, et ce, en parallèle des démarches entreprises par l’Algérie pour contribuer à la réduction des stocks mondiaux du pétrole afin d’augmenter les prix. Accompagné par le vice-président exploration et production de Sonatrach, Salah Mekmouche, le vice-président de l’activité transport par canalisation, Arbi Bey Slimane, le directeur général adjoint de la commercialisation, Omar Maliou, le P-dg du groupe pétrolier national a inspecté plusieurs unités de traitement et de compression de gaz naturel à Rhourd Ennous avant de rallier Hassi Messaoud pour l’inspection d’autres unités de production pétrolière. Lors de sa visite à Illizi, il a inauguré le gazoduc GR6 Rhourd Ennous-Hassi R’mel, d’une longueur de 536 kms et d’une valeur de l'ordre de 64 milliards DA. Traversant les wilayas d’Illizi, d'Ouargla, de Ghardaia et de Laghouat en aboutissant à Hassi R’mel, cette canalisation de transport de gaz naturel a été réalisé par un groupement d’entreprises nationales en l’espace de 24 mois. La fourniture des tubes a été assurée par l’entreprise publique de fabrication de tubes Alfapipe, tandis que la construction de la canalisation a été réalisée par le Groupe Cosider. Quant au contrôle et au suivi de la réalisation, ils ont été confiés à l’Entreprise nationale d'agréage et de contrôle technique (ENACT). La capacité de transport de ce gazoduc est de quatre (4) milliards m3/an en ligne nue (sans stations de compression), de 8,7 milliards m3/an avec la station de compression de Hassi RÆmel, et de 12 milliards de m3/an avec les 3 stations le long de la ligne Rhourd Enouss-Ouargla-Hassi R’mel. La réalisation de ce gazoduc a nécessité la mobilisation de 2.414 travailleurs dont 42% de recrutements locaux.