Indice brut des prix à la consommation : Une hausse de prés de 0,4%

L’indice brut des prix à la consommation de la ville d’Alger enregistre, pour le mois d’avril 2017, une hausse de prés de 0,4% par rapport au mois de mars, soit une variation mensuelle en deçà de celle relevée le même mois de l’année écoulée (+1,0% en avril 2016 par rapport au mois précédent).

Cette tendance positive, de moindre ampleur que celle observée le mois écoulé (+1,2%), traduit des évolutions de prix selon les catégories de produits. Les biens alimentaires affichent un taux de +0,5%, induit aussi bien par la hausse des prix des produits agricoles frais que par celle des produits alimentaires industriels. Les produits agricoles frais observent une évolution de +0,5%, traduisant d’une part, une augmentation des prix de certains produits dont, la viande de poulet (+10,0%) et les fruits (+11,4%). D’autre part des baisses sont relevées, notamment pour les légumes (-6,1%) et la pomme de terre (-2,2%). La variation des prix des produits alimentaires industriels (+0,4%) s’explique, essentiellement, par l’augmentation des prix des sucres et produits sucrés (+1,3%). Les prix des produits manufacturés inscrivent une évolution de +0,5%. En revanche ceux des services accusent une baisse, quoique modérée, de 0,1%. Corrigé des variations saisonnières, l'indice des prix à la consommation enregistre, pour ce mois d’avril 2017, une hausse de 0,4% par rapport au mois précédent. Le rythme d’inflation annuel (mai 2016 à avril 2017/ mai 2015 à avril 2016) se situe à +7,0%.

Evolution des prix des produits alimentaires

Une nette décélération du rythme de hausse caractérise les biens alimentaires dont les prix évoluent de +0,5% en avril 2017 par rapport au mois de mars qui a connu une croissance de 1,8%. Les prix des produits agricoles frais affichent une variation de +0,5%, modérée comparativement à celle enregistrée le mois précédent (+3,8%). Des diminutions sont observées, notamment pour la pomme de terre (-2,2%) et légumes (-6,1%). 2 Ce dernier produit, accuse également une baisse de 9,0% par rapport au même mois de l’année précédente. En outre des hausses caractérisent, essentiellement, la viande de poulet (+10,0%) et les fruits (+11,4%). Les prix des produits alimentaires industriels inscrivent également une croissance de 0,4%. 2.2) Produits manufacturés non alimentaires et services: Les prix des produits manufacturés affichent une évolution de +0,5% en avril 2017 par rapport à mars. En revanche les services marquent une légère baisse de 0,1%. L'indice national des prix à la consommation est établi sur la base d'observation des prix effectuée auprès d'un échantillon de 17 villes et villages représentatifs des différentes régions du pays. Cet indice permet essentiellement de disposer d'indicateurs d'évolution des prix de détail sur l'ensemble du territoire national, permettant ainsi une analyse comparative de l'évolution des prix entre Alger et les autres régions du pays. L’indice général des prix à la consommation, au niveau national, enregistre une variation de +0,4% en avril 2017 par rapport au mois de mars. Les prix des biens alimentaires évoluent de +0,5%.