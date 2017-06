Rapport de l’observatoire ConsumerLab d’Ericsson : Un meilleur contrôle sur leur santé avec la 5G

Pour les patients, les consultations en ligne signifient la fin des longues attentes chez le médecin. telle est l’une des principales conclusions du rapport de l’observatoire ConsumerLab d’Ericsson.

Les consommateurs pourront exercer un meilleur contrôle sur la gestion de leur santé avec des « wearables » grâce à la fiabilité et à la sécurité offertes par la 5G. Les acteurs du secteur comptent sur un meilleur accès en ligne aux dossiers centralisés des patients pour améliorer les services de soins. L’observatoire ConsumerLab d’Ericsson vient de publier son dernier rapport, intitulé From Healthcare to Homecare, traitant de l’impact qu’aura, d’après les consommateurs, la 5G sur l’évolution des soins de santé, qu’il s’agisse de médecine préventive, d’examens de routine ou encore de soins post-opératoires. Selon le rapport, les réseaux de prochaine génération joueront un rôle crucial dans la transformation des soins de santé, offrant une grande efficacité de communication dans un écosystème alliant alertes et remontées d’informations, mobilité et faible latence. Ces réseaux permettront la mise en œuvre d’un large éventail d’applications, qu’il s’agisse de surveillance à distance grâce à des « wearables » médicaux, d’interactions virtuelles patient/médecin ou encore de chirurgie robotique contrôlée à distance. Parmi ses principales conclusions, le rapport fait état d’un phénomène de décentralisation des soins, se traduisant par un transfert de l’hôpital vers le domicile. Par ailleurs, l’étude révèle une plus grande centralisation des dossiers des patients, les hôpitaux se transformant en data centers. Parce que nous serons de plus en plus dépendants des « wearables » et des traitements à distance, la 5G est essentielle pour garantir des services fiables et sécurisés. L’évolution des attentes des consommateurs, l’accès à tout moment aux dossiers des patients et l’usage accru d’Internet sont autant de facteurs qui ouvrent la voie à des acteurs non traditionnels et à une réorganisation de l’industrie de la santé. Ce rapport s’appuie sur des données recueillies en ligne auprès de 4 500 utilisateurs de smartphones/haut débit mobile en Allemagne, au Japon, en Corée du Sud, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, ainsi que sur les résultats d’une étude en ligne conduite, dans ces mêmes pays, auprès de 900 décideurs au sein de six secteurs industriels : santé, assurance, entreprises spécialisées dans la technologie médicale, opérateurs de télécoms, agrégateurs/développeurs d’applications et organismes publics de réglementation.