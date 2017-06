Le fait marquant en matière de commerce extérieur en 2016 : Le recours à des restrictions quantitatives aux produits importés

Le fait marquant en matière de commerce extérieur en 2016 est la mise en œuvre de mesures visant à réduire la facture des importations par un encadrement plus rigoureux de celles-ci relève le rapport annuel “Perspectives économiques en Afrique”, résultat d’un travail de collaboration entre la Banque africaine de développement (BAfD), le Centre de développement de l’OCDE et le Programme des Nations unies pour le développement.

Il s’agit notamment du recours à des restrictions quantitatives aux produits importés, l’application de nouvelles exigences de normes et de qualité, ainsi que l’introduction de licences d’importation. Ainsi, les importations ont été contenues à un niveau de 29 % du PIB en 2016, contre 31 % en 2015 (alors qu’elles étaient de 22 % en 2008), et devraient baisser davantage à 25 % en 2017. Avec des exportations équivalant à 18 % du PIB en 2016, la balance commerciale est ressortie déficitaire à hauteur de 11 %, contre 8 % en 2015, année durant laquelle elle était devenue négative, pour la première fois en 16 ans. Le taux de couverture des importations par les exportations s’est établi à 63 % en 2016, contre 74 % en 2015 et 109 % en 2014. La balance courante a enregistré en définitive un déficit de 14 % du PIB en 2016, contre 16 % en 2015, tandis que les réserves officielles de change ont baissé de 20 % pour s’établir à 114 milliards USD en décembre 2016. Les cinq premiers clients de l’Algérie, à fin novembre 2016, ont été l’Italie avec 4.8 milliards USD équivalant à 17 % du total des exportations, l’Espagne (12 %), les États-Unis (11 %), la France (11 %) et le Brésil (4.6 %). Du côté des principaux fournisseurs, la Chine est restée en tête avec 8.4 milliards USD, soit 18 % des importations, suivie de la France (10 %), l’Italie (10 %), l’Espagne (7.7 %) et l’Allemagne (6.4 %). En matière de coopération régionale, les échanges avec les pays du Maghreb restent très faibles et comptent pour moins de 5 % du commerce extérieur. Toutefois, l’Algérie a renforcé ses relations bilatérales avec certains pays comme la Tunisie, avec laquelle elle a signé trois accords de coopération industrielle en 2015, en plus de l’accord commercial préférentiel de 2014. L’Algérie reste un acteur majeur pour la stabilité en Afrique du Nord et dans le Sahel, compte tenu de l’importance accordée à la coopération économique et sécuritaire. La chute des cours du pétrole depuis juin 2014 a eu un impact notable sur les finances publiques algériennes depuis 2015. Après un pic de 15 % du PIB en 2015, le déficit budgétaire s’est établi à 13 % en 2016. Cette évolution résulte d’une contraction des dépenses légèrement plus importante entre 2015 (46 % du PIB) et 2016 (42 %) que la baisse des recettes, de 31 % du PIB à 29 % entre ces deux années. Par ailleurs, l’épargne publique que représente le FRR s’est contractée de 65 %, pour s’établir à 7.2 milliards USD fin 2016. Ces amortisseurs de chocs extérieurs mis en place dans les années 2000 ne représentent plus que 4.5 % du PIB en 2016, contre environ 26 % en 2014, avant la baisse drastique des cours du pétrole. Le FRR va arriver, selon les prévisions, à un quasi tarissement, à 0.5 % du PIB dès 2017. Avec la baisse des prix du baril de pétrole, les autorités avaient déjà procédé à des réajustements visant une consolidation budgétaire, afin de préserver le caractère soutenable des finances publiques et la viabilité du financement de l’économie. L’Algérie est passée d’une longue période d’excédent structurel de liquidité à une situation de besoin de refinancement, une première en 14 ans. La Banque d’Algérie a donc eu recours au refinancement des banques pour redynamiser le marché monétaire interbancaire. Dans ce cadre, elle a émis en 2016 plusieurs instructions, parmi lesquelles la fixation du taux de réescompte à 3.5 % et des modalités de fonctionnement des opérations d’open market, ainsi que les conditions des facilités de prêt marginal pour satisfaire aux besoins temporaires de liquidités des banques. Le dinar algérien s’est déprécié de 20 % par rapport au dollar américain (USD) et de 3.8 % face à l’euro (EUR), et a permis de compenser en partie la chute de recettes d’hydrocarbures. Son taux de change effectif réel demeure surévalué, en raison de l’élargissement du différentiel d’inflation et de tensions sur les marchés des changes.

A.S.