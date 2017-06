Téléphérique: Un programme d'exploitation spécial pour le Ramadhan

L'entreprise de transport algérien par câble (Etac) a établi un programme d'exploitation spécial des téléphériques durant le Ramadhan afin de s'adapter aux besoins de ses usagers durant ce mois, a-t-on appris dimanche auprès de cette entreprise publique.

A Alger, le téléphérique d'El Madania assurera le service tous les jours à partir de 6h00 du matin jusqu'à 1h00 du matin du jour suivant avec une petite interruption à l'heure du ftour de 19h00 à 20h45, indique un communiqué de cette entreprise chargée de l'exploitation des téléphériques en Algérie. La télécabine de Oued Koriche sera ouverte, elle aussi, 7j/7 de 7h00 du matin jusqu'à 01h00 du matin avec une interruption de 2 heures de 19h00 à 21h00. Quant aux deux autres téléphériques d'Alger (Mémorial et Palais de la Culture), aucun changement d'horaire ne sera opéré, précise l'Etac. Pour le téléphérique de Blida, il sera ouvert de lundi à samedi (fermé le dimanche) de 8h00 à 18h00. Un aménagement horaire est également envisagé pour la télécabine de Constantine assure le service tous les jours de 7h00 jusqu'à 00h00. Elle cessera à l'heure du ftour de 19h00 à 20h45. Pour sa part, le téléphérique d'Annaba ouvrira ses portes 7j/7 de 7h00 à 18h00. L'Etac a été créée en décembre 2014 en partenariat entre l`entreprise du métro d`Alger (Ema), l`entreprise de transport urbain et suburbain d`Alger (Etusa) et l`entreprise française du transport par câble (Poma). Cette société a pour mission principale l`exploitation et la maintenance des installations de transport par câble ainsi que l`étude et la réalisation des systèmes de transport par câble.

R.N