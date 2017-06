Officiel…Lancement des ventes du téléphone OPPO F3 Plus dans les magasins : Les utilisateurs affluent vers les magasins OPPO pour procéder à l’achat du téléphone et profiter des cadeaux promotionnels.

Les ventes du téléphone F3 Plus, l’«Expert du selfie», le plus récent Smartphone du quatrième constructeur mondial OPPO, ont commencés le Samedi 3 juin sur le marché Algérien.

Le 3 Juin au matin, une importante affluence des consommateurs a été constatée dans les storesofficiels d’OPPO situés dans les 6 wilayas à savoir: Alger, Béjaia, Oran, Constantine, Tlemcen et Annaba ainsi que dans les points de ventes OPPO agréés qui se situent dans le reste du pays, 41 wilayas, et ce dans le but d’acquérir le nouveau bijou de l’entreprise dont elle prévoit un énorme succès. Le téléphone F3 Plus, lancé au prix de 57900DA, se dote de superbes caractéristiques, incomparables aux autres téléphones du même prix, comprenant une double caméra frontale avec une précision de 16 mégapixels pour capturer de magnifiques selfies et une additionnel de 8MPpour la capture du selfie de groupe, permettant ainsi à l'utilisateur d’immortaliser tous les moments importants avec une grande précision.

Le téléphone F3 Plus connaît un succès énorme à l’échelle mondiale et particulièrement en Algérie et ce grâce à ses remarquables caractéristiques et à sa forte demande, qui se traduit par la réussite de sa campagne marketing qui implique ainsi la hausse des ventes à l'avenir.

Il convient de rappeler qu’OPPO a lancé son nouveau téléphone le F3 Plus sur le marché Algérien le 11 mai dernier, sachant que l’ouverture des précommandes du téléphone a été lancée avant sa mise en disponibilité dans les points de ventes le 13 mai.

OPPO a également su séduire tous ses utilisateurs avec le jeu concours organisé sur la page Facebook pour l’achat du téléphone, en leur offrant ainsi de nombreux cadeaux et spécialement dest-shirts officiels des joueurs du FC Barcelone.

Pour rappel, le F3 Plus est équipé d’un capteur d’empreinte digitale avec une vitesse de réponse de0,2 seconde maximum, une batterie 4000 mA de grande puissance qui assurejusqu' à 79 heures d'utilisation. Une double caméra frontale et spécialisée d’une capacité de 16MP et 8 MP, la première de son genre sur le marché, elle peut capturer jusqu'à 105% de l’objectifsoit plusde 80 degrés ainsi qu’une caméra dorsale de 16 mégapixels, ce qui permet aux utilisateurs de prendre des photos très claires, même dans des conditions de faible luminosité.

Ce dernier a aussi été équipé d'un processeur Qualcomm MSM8976 Pro (Octa-core 1.95GHz)et d’une RAM 4 Go, ce qui confère à l’utilisateur une expérience unique et exceptionnelle. Andy Shi, directeur d’OPPO en Afrique et au Moyen-Orient, confirme que la compagnie a été «surprise» du degré d'intérêt et d'enthousiasme attribué au nouveau téléphone F3 Plus en Algérie.«Nous avons toujours été convaincus que le F3 Plus sera apprécié mais la réaction à laquelle nous avons témoigné hier a dépassé considérablement nos attentes. Etant donné le nombre de demandes enregistrées, je conseille à tous ceux qui veulent se procurer le téléphone de se présenter rapidement aux différents points de vente afin de l’obtenir aujourd'hui avant demain.»Les clients peuvent acquérir le téléphone auprès des différents points de vente agrées de OPPO ou des différents magasins officiels de la marque. Pour d'autres questions, veuillez visiter la page Facebook officielle de l'entreprise :(https://www.facebook.com/OPPOAlgerie).