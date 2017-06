Préservation de l'environnement : La société civile a un rôle important à jouer

La société civile doit jouer un rôle important dans la préservation de l'environnement, a indiqué lundi à Alger la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati.

Intervenant à l'occasion d'une journée d'étude sur le rôle du centre national des droits de l'Homme dans la réalisation des objectifs du développement durable (ODD), la ministre a mis en avant le rôle de la société civile dans la préservation de l'environnement, estimant que la réalisation des objectifs de la stratégie nationale pour la préservation de l'environnement doit s'articuler autour du citoyen. Mettant en évidence la volonté des autorités publiques pour parvenir à cet objectif, la ministre a indiqué que Algérie a accompli de "grands pas" sur ce terrain, "une avancée qui s'est traduite par la constitutionnalisation du droit à l'environnement". La ministre a annoncé, par la même occasion, la mise en place d'un numéro vert (30/07) qui permet de signaler toute atteinte et infraction contre la nature et d'un portail web dédié aux alertes environnementales, deux outils devant permettre une large diffusion de l'information sur l'environnement. Mme Zerouati a annoncé également la mise en service prochaine d'une unité de transformation des sachets en plastiques d'une capacité de 2 tonnes/jour, relevant que l'Algérie consomme annuellement 7,7 milliards d'unités en plastiques. De son côté, la présidente du conseil national des droits de l'Homme (CNDH), Fafa Benzerouki, a déclaré que l'environnement "fait partie des droits de l'homme", estimant que le CNDH qui formule des avis et des propositions en la matière, "est tenu du suivi de la réalisation effective des ODD". Elle a fait remarquer que l'Algérie fait partie des "pays-pilote" pour le suivi du programme de l'ONU en matière de développement durable. Présent à cette rencontre, le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, a indiqué que le défi de l'environnement est "une affaire des institutions publiques, mais ce défi ne peut être relevé sans une implication effective du citoyen".

