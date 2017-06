Des groupes de travail penchent sur sa rédaction : Le Plan d'action du gouvernement présenté le 18 juin à l'APN

C’est le 18 du mois en cours que les sérieuses vont réellement commencer pour le nouveau gouvernement né des élections législatives du 4 mai dernier. En effet, et c’est à cette date là que le nouveau Premier ministre M. Abdelmadjid Tebboune va présenter devant l’Assemblée populaire nationale (APN) le Plan d'action de son gouvernement.

D’ailleurs, des groupes de travail représentant plusieurs départements ministériels se penchent actuellement sur l'élaboration de ce Plan d'action, dont les principales priorités sont l'amélioration du pouvoir d'achat, la protection de l'économie nationale et la rationalisation des importations à travers notamment la réduction de la facture des produits superflus afin d'éviter un retour à l'endettement extérieur, précise-t-on de même source. La lutte contre le chômage, la création de logements, la justice sociale et la préservation des couches défavorisées et l'encouragement des projets d'investissement figurent également parmi les priorités du nouveau gouvernement. A l'issue de la cérémonie de passation de pouvoir avec son prédécesseur, Abdelmalek Sellal, le nouveau Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune avait indiqué qu'une reconversion économique "nécessaire" et "urgente" allait être la priorité de la nouvelle équipe gouvernementale pour que l'Algérie "ne dépende plus des fluctuations des prix des hydrocarbures". "Une autre priorité s'impose c'est la reconversion de notre économie, qui a été entamée par mon prédécesseur, ami et frère, Abdelmalek Sellal. Une reconversion économique nécessaire et urgente pour faire en sorte que notre pays ne dépende plus des fluctuations des prix des hydrocarbures", avait-il déclaré. "Il s'agit de construire une économie plus saine et plus équilibrée dans laquelle le secteur privé aura toute sa place, peut-être même une place prioritaire, avec toute la régulation et le contrôle que doit faire le gouvernement, au nom du président de la République", avait ajouté M. Tebboune. Il avait précisé qu'un Plan d'action du gouvernement "plus détaillé sera exposé incessamment, dès qu'il sera achevé devant les élus de la Nation, à commencer par l'APN et ensuite le Conseil de la Nation". M. Tebboune avait assuré que son gouvernement allait continuer la mission initiée par M. Sellal avec les mêmes priorités qu'a fixées le président de la République, qui sont, l'éradication totale de la crise du logement, l'éducation et la santé.